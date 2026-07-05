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لبنان

لحماية السلامة العامة.. إزالة التعديات وفتح الطريق في صبرا

Lebanon 24
05-07-2026 | 04:53
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لحماية السلامة العامة.. إزالة التعديات وفتح الطريق في صبرا
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى حماية السلامة العامة ورفع الضرر عن المواطنين، وبتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ، نفّذ فوج حرس مدينة بيروت حملة ميدانية واسعة في منطقة صبرا، استهدفت إزالة مختلف أشكال التعديات على الأملاك العامة .
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وشملت الحملة إزالة البسطات والعربات المخالفة التي كانت تشغل الطريق العام بصورة غير قانونية، وتعيق حركة المشاة والمركبات، ولا سيما على الطريق الممتد من أرض جلول باتجاه ساحة صبرا، حيث أدت هذه التعديات إلى تضييق الطريق وعرقلة المرور، فضلاً عن انتشار الردميات والنفايات المرمية عشوائياً، الأمر الذي تسبب بأضرار بيئية وصحية وألحق أذى بالأهالي وسكان المنطقة.

وعقب انتهاء أعمال الإزالة، باشرت شركة «رامكو» فوراً رفع الأنقاض والردميات والنفايات وتنظيف الموقع، ما أدى إلى إعادة فتح الطريق أمام حركة السير بصورة طبيعية.

وأكدت محافظة بيروت أنها لن تتهاون مع أي تعدٍ على الأملاك العامة أو استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية أو مادية، مشددة على أن المخالفين سيُلاحقون وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة متواصلة للحفاظ على النظام العام، وحماية الصحة والسلامة العامة، والحد من المظاهر العشوائية التي تشكل بؤراً للتلوث ومصدراً لانتشار الأمراض، بما يضمن بيئة أكثر أماناً ونظافة لسكان العاصمة . 
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