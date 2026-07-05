"القرى المسيحية" متمسّكة بالدولة

Advertisement

وتذكّر هذه المرجعيات بالحملة التي قادتها البلدات المسيحية من أجل إبقاء والقوى الأمنية في قراها تثبيتًا لحضور . وتجدر الإشارة إلى أن بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية كانت قد نفت، في بيان، بشكل قاطع صحة ما تداولته بعض المحلية بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية .ونفى رئيس بلدية رميش، حنا العميل، صحة المزاعم التي أطلقها بنيامين نتنياهو، والتي ادعى فيها أن "بعض البلدات المسيحية في طلبت الانضمام إلى إسرائيل لحمايتها من مقاتلي ".وأكد العميل أن ما ورد في تصريحات نتنياهو "عارٍ من الصحة"، مشدداً على أن أياً من البلدات المسيحية في جنوب لم تطلب الانضمام إلى إسرائيل أو الحماية منها.أضاف أن مجرد التفكير في مثل هذا الأمر "غير وارد إطلاقاً"، لافتاً إلى أن 15 بلدة مسيحية في جنوب لبنان أصدرت قبل يومين بياناً نفت فيه هذه الادعاءات، وأكدت أنها "ليست أطرافاً، بل هي قلب لبنان النابض بالوطنية، وبالتشبث بالأرض، وبالهوية اللبنانية".وأعرب رئيس بلدية رميش عن استغرابه إعادة تداول هذه المزاعم، رغم صدور نفي واضح وصريح من البلدات المعنية.