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لبنان

"القرى المسيحية" متمسّكة بالدولة

Lebanon 24
05-07-2026 | 22:28
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القرى المسيحية متمسّكة بالدولة
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كتبت" نداء الوطن": من المواقف المثيرة التي أطلقها نتنياهو أمس عبر "فوكس نيوز"، حديثه عن أن "بعض القرى اللبنانية المسيحية طلبت من إسرائيل ضمّها إليها". وردًّا على كلامه، اعتبرت مراجع وفعاليات مسيحية جنوبية هذا الكلام عاريًا من الصحة، وأكدت لـ"نداء الوطن" أن القرى المسيحية متمسكة بالدولة اللبنانية، وأن الصعاب والتحديات الكبيرة التي تعيشها تزيدها تمسكًا بهويتها وتاريخها. فهي لطالما قدّمت التضحيات من أجل الحفاظ على لبنانية الجنوب منذ أكثر من مئة عام.
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وتذكّر هذه المرجعيات بالحملة التي قادتها البلدات المسيحية من أجل إبقاء الجيش اللبناني والقوى الأمنية في قراها تثبيتًا لحضور الدولة اللبنانية. وتجدر الإشارة إلى أن بلديات ومخاتير وفعاليات القرى المسيحية كانت قد نفت، في بيان، بشكل قاطع صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن توجه قادة من هذه القرى إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية.

ونفى رئيس بلدية رميش، حنا العميل، صحة المزاعم التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي ادعى فيها أن "بعض البلدات المسيحية في جنوب لبنان طلبت الانضمام إلى إسرائيل لحمايتها من مقاتلي حزب الله".

وأكد العميل أن ما ورد في تصريحات نتنياهو "عارٍ من الصحة"، مشدداً على أن أياً من البلدات المسيحية في جنوب لبنان لم تطلب الانضمام إلى إسرائيل أو الحماية منها.
أضاف أن مجرد التفكير في مثل هذا الأمر "غير وارد إطلاقاً"، لافتاً إلى أن 15 بلدة مسيحية في جنوب لبنان أصدرت قبل يومين بياناً نفت فيه هذه الادعاءات، وأكدت أنها "ليست أطرافاً، بل هي قلب لبنان النابض بالوطنية، وبالتشبث بالأرض، وبالهوية اللبنانية".

وأعرب رئيس بلدية رميش عن استغرابه إعادة تداول هذه المزاعم، رغم صدور نفي واضح وصريح من البلدات المعنية.
 
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