تقدم شعبي لجنبلاط

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تشير أوساط سياسية إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت عودة واضحة لتقدم النائب السابق شعبياً على الساحة الدرزية، بعدما تبدلت التوقعات المرتبطة بالحرب في .وبحسب هذه الأوساط، فإن تراجع إمكانية تحقيق ما كان يوصف بالنصر الشامل أدى إلى انحسار الرهانات على تغييرات داخلية كبرى، وانعكس مباشرة على المزاج الشعبي.كما ساهم ذلك في تراجع التأييد للأصوات التي كانت تدعو إلى التقارب مع الطروحات المستوحاة من تجربة أو المطالبة بتكرارها في لبنان، في مقابل عودة الأولوية إلى الحفاظ على الاستقرار..