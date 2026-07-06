لحاملي الذهب في لبنان.. هذا ما ينتظر الأسعار!

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يتابع حاملو حركة الأسعار العالمية بحذر، بعدما دخل المعدن الأصفر مرحلة حساسة في النصف الثاني من عام 2026، بين احتمال الاستقرار قرب المستويات الحالية وإمكان تسجيل قفزة جديدة إذا تصاعدت المخاطر الاقتصادية أو الجيوسياسية.وبحسب تقديرات ، يُرجح أن يبقى سعر الأونصة قريباً من 4100 دولار خلال الأشهر المقبلة، ضمن هامش حركة محدود نسبياً، في حال بقيت الأسواق على المسار الحالي ولم تظهر صدمات كبيرة. لكن السيناريو الآخر يبقى مفتوحاً، إذ قد يدفع ارتفاع التوترات أو عودة الطلب القوي على الملاذات الآمنة بالذهب إلى مستويات تتراوح بين 4500 و5000 دولار للأونصة.مصدر اقتصادي متابع يقول لـ" " إن انعكاس هذه التوقعات على السوق سيكون مباشراً، لأن تسعير الذهب محلياً يرتبط بسعر الأونصة عالمياً وبسعر صرف الدولار وحركة الطلب الداخلي. ويشير إلى أن "من يملك الذهب في لا يتعامل معه كاستثمار فقط، بل كوسيلة حماية من تقلبات العملة والأزمات".ووفق المصدر، فإن المرحلة المقبلة لا تعني بالضرورة موجة صعود يومية، بل فترة مراقبة دقيقة. فالاستقرار قرب 4100 دولار قد يدفع بعض أصحاب الذهب إلى البيع لجني الأرباح، بينما أي توتر سياسي أو مالي عالمي قد يعيد الطلب بقوة ويفتح الباب أمام أسعار أعلى.في السوق اللبنانية، يبقى الذهب خياراً تقليدياً لدى شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً في أوقات القلق. لذلك، فإن الأشهر المقبلة قد تكون مهمة لحاملي الليرات والسبائك والمجوهرات، بين من يفضّل الاحتفاظ بالذهب بانتظار ارتفاع إضافي في السعر ، ومن يرى أن الأسعار الحالية مناسبة للبيع.