اجتماع في صور وبرج الشمالي لتطبيق آلية تركيب العدادات

قامت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب المهندسة ميساء حدرج، يرافقها فريق من مراقبي المصلحة وبمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي
في فصيلة صور ومخفر المخيمات، بزيارة بلديتي برج الشمالي
وصور، بإشارة من المدعي العام
في الجنوب القاضي زاهر حمادة، وبتوجيهات من المدير العام
لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر.
وهدفت الزيارة إلى عقد اجتماع مع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، بحضور رؤساء البلديات ولجان الكهرباء، وذلك في إطار متابعة تطبيق آلية تركيب العدادات بدلًا من نظام القواطع، عملاً بمذكرة وزير الاقتصاد
الدكتور عامر البساط، وبما يتماشى مع تعميم مجلس الوزراء
رقم 31/2025. وبعد التداول والنقاش، صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
أولًا: تم الاتفاق على تحويل ما تبقى من الاشتراكات المعتمدة بنظام القواطع (الاشتراك المقطوع) إلى نظام العدادات بما يشمل الوحدات السكنية والمصاعد والقواسم المشتركة وذلك بموجب تعهدات خطية من قبل اصحاب المولدات مع اعطاء مهلة زمنية لا تتعدى الشهر من تاريخه لتنفيذ ذلك .
ثانيًا: يلتزم أصحاب المولدات بتطبيق التعرفة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة
والمياه، والتقيد بجميع الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
ثالثًا: تدعو وزارة الاقتصاد
و لجنة الكهرباء في كل من بلديتي صور المواطنين، في حال رصد أي مخالفة لأحكام القانون رقم 31/2025 أو عدم الالتزام بالتعرفة الرسمية، إلى إبلاغ وزارة الاقتصاد عبر تطبيق MOET Digital Services، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. مع الاشارة الى انه تم اصدار بيانات مفصلة بهذا الخصوص من البلديات المعنية .