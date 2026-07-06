اجتماع في صور وبرج الشمالي لتطبيق آلية تركيب العدادات

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قامت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب المهندسة ميساء حدرج، يرافقها فريق من مراقبي المصلحة وبمؤازرة عناصر من في فصيلة صور ومخفر المخيمات، بزيارة بلديتي برج وصور، بإشارة من في الجنوب القاضي زاهر حمادة، وبتوجيهات من لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر.وهدفت الزيارة إلى عقد اجتماع مع أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، بحضور رؤساء البلديات ولجان الكهرباء، وذلك في إطار متابعة تطبيق آلية تركيب العدادات بدلًا من نظام القواطع، عملاً بمذكرة الدكتور عامر البساط، وبما يتماشى مع تعميم رقم 31/2025. وبعد التداول والنقاش، صدر عن المجتمعين البيان الآتي:أولًا: تم الاتفاق على تحويل ما تبقى من الاشتراكات المعتمدة بنظام القواطع (الاشتراك المقطوع) إلى نظام العدادات بما يشمل الوحدات السكنية والمصاعد والقواسم المشتركة وذلك بموجب تعهدات خطية من قبل اصحاب المولدات مع اعطاء مهلة زمنية لا تتعدى الشهر من تاريخه لتنفيذ ذلك .ثانيًا: يلتزم أصحاب المولدات بتطبيق التعرفة الرسمية الصادرة عن والمياه، والتقيد بجميع الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة.ثالثًا: تدعو و لجنة الكهرباء في كل من بلديتي صور المواطنين، في حال رصد أي مخالفة لأحكام القانون رقم 31/2025 أو عدم الالتزام بالتعرفة الرسمية، إلى إبلاغ وزارة الاقتصاد عبر تطبيق MOET Digital Services، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. مع الاشارة الى انه تم اصدار بيانات مفصلة بهذا الخصوص من البلديات المعنية .