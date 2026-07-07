تواصل جاف مع حزب الله

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كشفت مصادر مطلعة أن الأسابيع الأخيرة شهدت تواصلاً غير معلن بين معنية بالملفات الإقليمية و" "، في إطار المساعي الرامية إلى المساعدة في إنهاء الحرب وإيجاد مخرج للأزمة .وبحسب المصادر، فإن هذه الاتصالات تناولت مجموعة من الأفكار المتعلقة بالمرحلة المقبلة وإمكانات خفض التصعيد، إلا أن الحزب بدا أقل تجاوباً وديبلوماسية في التعاطي معها مقارنة بما كان عليه في محطات سابقة.وأضافت المصادر أن هذا الأسلوب يعكس تمسك الحزب بمواقفه الحالية، وربط أي نقاش سياسي بنتائج ، قبل الانتقال إلى البحث في أي تسويات أو تفاهمات محتملة.