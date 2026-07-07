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لبنان

تواصل جاف مع حزب الله

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-07-2026 | 01:45
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تواصل جاف مع حزب الله
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كشفت مصادر مطلعة أن الأسابيع الأخيرة شهدت تواصلاً غير معلن بين دولة غربية معنية بالملفات الإقليمية و"حزب الله"، في إطار المساعي الرامية إلى المساعدة في إنهاء الحرب وإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية.
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وبحسب المصادر، فإن هذه الاتصالات تناولت مجموعة من الأفكار المتعلقة بالمرحلة المقبلة وإمكانات خفض التصعيد، إلا أن الحزب بدا أقل تجاوباً وديبلوماسية في التعاطي معها مقارنة بما كان عليه في محطات سابقة.
وأضافت المصادر أن هذا الأسلوب يعكس تمسك الحزب بمواقفه الحالية، وربط أي نقاش سياسي بنتائج التطورات الإقليمية، قبل الانتقال إلى البحث في أي تسويات أو تفاهمات محتملة.
 
المصدر: لبنان 24
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