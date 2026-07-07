"الكتائب": تنفيذ اتفاق واشنطن يفتح طريق الانسحاب

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عقد المكتب السياسي والمجلس المركزي اجتماعهما الشهري المشترك، برئاسة النائب سامي الجميّل، وحضر الرئيس أمين الجميّل جانباً من الاجتماع.وبعد التداول، صدر عن المكتب السياسي البيان الآتي:1-يجدد المكتب السياسي دعمه الكامل للشرعية ، ويؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده ويشجب إمعان المسؤولين الإيرانيين في المواقف التي تؤكد استمرار في مشروعها برهن الجنوب خدمة لمصالحها، فيما المطلوب منها الكف عن دعم الميليشيات المسلحة، بما يتيح للدولة بسط سيادتها الكاملة ويفتح الطريق أمام الانسحاب ، وحصر السلاح بيد الدولة، وعودة ، وإعادة الإعمار.2 -يرى المكتب السياسي أن زيارة السوري أسعد الشيباني إلى أكدت المؤكد بحيث ذكّرت بقواعد العلاقات بين دولتين جارتين القائمة على مبدأ الاستقلال السياسي والتكامل الاقتصادي. ويعتبر أن هذا التوجه يتيح للبنان وسوريا الاستفادة من الزخم العربي والدولي الداعم لمسار إعادة الإعمار والتنمية، وتفاعل البلدين مع الاقتصاد الدولي.3- يحيّي المكتب السياسي الموقف الصادر عن بلديات ومخاتير وفعاليات القرى الحدودية، والذي شكّل ردًا واضحًا على الإساءة إلى أبناء تلك القرى والتشكيك بانتمائهم الوطني. ويؤكد أن أهالي القرى الحدودية أثبتوا، رغم ما تعرضوا له من تهجير واعتداءات ومعاناة، تمسكهم بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ورفضهم القاطع لأي محاولة لاستغلال ظروفهم أو الزج بهم في مشاريع أو أجندات تتناقض مع هويتهم اللبنانية وانتمائهم الوطني. إن هذا الموقف يجسد حقيقة أبناء الجنوب الذين يتمسكون بأرضهم، ويؤكد أن الدولة وحدها تبقى الإطار الجامع والضامن لجميع اللبنانيين.