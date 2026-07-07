الرئيس عون: الوحدة الوطنية هي الأساس والجميع يلتقي على رفض الفتنة وأسبابها

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"جئنا اليوم الى قصر لنقدم دعمنا ككتلة وطنية لرئيس الجمهورية في المسار الذي يخوضه، والذي هو مسار تاريخي. فعلا في 26 حزيران، اخذت قرارا أساسيا ليس بالتفاوض المباشر فحسب، بل بتوقيع اتفاق اطار مع كي ننهي حالة الحرب ونبدأ السير في مسار السلام ونحرر الأرض ونتمكن من إعادة أهالي الجنوب الى ارضهم".

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في ، فاستقبل وفداً من "حزب الكتلة الوطنية" برئاسة امينه العام السيد ميشال الحلو الذي أعرب عن دعم الحزب لمواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها ، والتي وصفها بالتاريخية، وتندرج في إطار الخطوات السيادية للدولة، إضافة إلى قرار حصرية السلاح.ورحب بالوفد عارضاً لأبرز المعطيات المتعلقة بالمفاوضات -الأميركية -الاسرائيلية التي أسفرت عن "صيغة إطار" تلقى دعماً لبنانياً وعربياً ودولياً، وترعاها الأميركية، لافتاً إلى أن خيار التفاوض هو الأمثل "وإن كان ما توصلنا إليه ليس مثالياً، وهو أفضل الممكن". ودعا إلى عدم تفويت الفرصة التي وفرتها المفاوضات لتحقيق السيادة الوطنية وتحرير كامل الأرض ونشر الجيش حتى الحدود الدولية. وأكد الرئيس عون أن أي تقدم يحصل في المنطقة له انعكاسات إيجابية على لبنان، مشدداً على أن الوحدة الوطنية هي الأساس في الوقت الراهن والجميع يلتقي على رفض الفتنة وأسبابها.وبعد اللقاء، صرح السيد الحلو للصحافيين فقال:أضاف: "ان حصرية السلاح هي موضوع أساسي في المفاوضات في هذا المسار، لذلك اننا ككتلة وطنية، الكتلة التي دعمت مسار السيادة وحصرية السلاح منذ العام 1969 عندما عارض العميد ريمون اده اتفاقية القاهرة، هذه الكتلة الوطنية ستكمل، وجميعنا سيكمل في هذا النضال الذي هو نضال لحصرية السلاح واسترجاع دولتنا وارضنا من كل الاحتلالات الأجنبية".وقال:"اليوم الدولة امام خيارين: خيار مسار اسلام آباد الذي هو تسليم لبنان كورقة في مفاوضات تقودها ، او خيار مسار مباشر، مسار ، مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وهذا الخيار الذي اقدم عليه رئيس الجمهورية. لذلك اتينا، لان هذا الخيار شجاع وطموح ويجعل كل من يدافع عنه يتعرض لكثير من الحملات، واولهم رئيس الجمهورية. ولكننا وجميع الناس يدافعون عن هذا الخيار، ويجب علينا جميعا ان ندعم هذا المسار لانه الوحيد الذي يوقف الحرب والذي يجعلنا فعلا نسترجع قرارنا ومستقبلنا".وختم بالقول:" اليوم الاتكال على الدولة اللبنانية وتحديدا على كي ننفذ مضمون الاتفاق وتحديدا المناطق النموذجية، وكي نظهر لجميع اللبنانيين وتحديدا اهل الجنوب ان الدولة وحدها تحرر الأرض، وتحصر السلاح وتؤمن الاستقرار وتحمي الناس وتؤمن السلام وان شاء الله يكون هذا السلام مستداما".