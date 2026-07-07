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لبنان

مرقص استقبل السفير السعوديّ: لبنان بحاجة إلى دعم أشقائه للنهوض وإعادة الإعمار

Lebanon 24
07-07-2026 | 09:06
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مرقص استقبل السفير السعوديّ: لبنان بحاجة إلى دعم أشقائه للنهوض وإعادة الإعمار
مرقص استقبل السفير السعوديّ: لبنان بحاجة إلى دعم أشقائه للنهوض وإعادة الإعمار photos 0
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استقبل وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص سفيرالمملكة العربية السعودية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية بعد توليه مهامه، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة في المنطقة ولبنان، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيز التعاون الإعلامي.
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وقال مرقص بعد اللقاء: "شرّفنا اليوم سعادة سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد أن قدّم أوراق اعتماده لفخامة الرئيس، وخصّنا بزيارة  وزارة الإعلام، وكانت هذه مناسبة  للبحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التطورات العامة الجارية.

أضاف: "توقفنا بشكل خاص حول التعاون الإعلامي بين لبنان والمملكة، وسبل دعم الإعلام اللبناني، كما وضعناه في صورة تطوير الإعلام اللبناني، الذي يمتاز بحرية الرأي والتعبير ، وقرب إقرار قانون الإعلام الجديد إن شاء الله، وكذلك وضعناه في صورة تطور وسائل الإعلام العامة، سواء تلفزيون لبنان الذي عاد إلى الحياة بعد تعيين مجلس إدارة جديد بعد طول انتظار دام 26 سنة، وصدور الوكالة الوطنية للإعلام بحلتها الجديدة، والنهوض الحالي بورشة إذاعة لبنان، وكانت مناسبة لندرس كيفية تبادل الخبرات والتعاون بين الوسائل الإعلامية في البلدين". 

 وردا على سؤال أكد  الوزيرمرقص أن" دور المملكة أساسي في تسهيل عودة الاستقرار إلى المنطقة"،  مشيرا الى دعم المملكة  الدائم للبنان والوقوف إلى جانبه".

وقال:"اتفقنا مع سعادة السفير على عقد أكثر من لقاء، وعلى فتح أكثر من قناة تعاون بين البلدين، بما يشمل خصوصاً الإعلام اللبناني". 

وأوضح أن "الهدف من هذا التعاون هو تسليط الضوء على حاجات لبنان، وإبراز حجم الأضرار التي لحقت به نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما الخسائر البشرية من شهداء وجرحى، إضافة إلى الأضرار المادية.

وأشار إلى أن" حجم الدمار المباشر قُدّر، وفق ما طرح في لقاء وزاري سابق، بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، من دون احتساب الخسائر الاقتصادية والتداعيات الأخرى الناتجة عن الأضرار".

واكد الوزير مرقص ان" لبنان بحاجة  إلى مساعدة الأشقاء العرب وكل أصدقائه حول العالم لإعادة النهوض فيه، وعودة الأهالي الى قراهم،  وهو الأمر الأهم ،اضافة الى إعمار قراهم بعد الانسحاب الإسرائيلي التام إن شاء الله".
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