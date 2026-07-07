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لبنان

تزامناً مع عرض "المونديال"... رسالة من قوى الأمن إلى المواطنين وتحذير

Lebanon 24
07-07-2026 | 09:17
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تزامناً مع عرض المونديال... رسالة من قوى الأمن إلى المواطنين وتحذير
تزامناً مع عرض المونديال... رسالة من قوى الأمن إلى المواطنين وتحذير photos 0
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

 مع اشتداد المنافسات في مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، والوصول إلى المراحل الإقصائيّة (خروج المهزوم) وما يرافقها من مظاهر ابتهاج وتشجيع، تُذكّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي المواطنين بوجوب التّعبير عن الفوز أو الخسارة بروح رياضيّة، وبطريقة حضاريّة ومسؤولة، بعيدًا عن أي تصرّفات عدوانيّة أو خطرة.
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كما تدعوهم إلى الامتناع كليًّا عن إطلاق النار في الهواء، أو استعمال المفرقعات النّاريّة التي قد تتسبّب بسقوط ضحايا واندلاع حرائق في المنازل والأحراج، أو القيام بأي تصرّفات من شأنها تعريض السّلامة العامّة للخطر، لا سيّما الجلوس على نوافذ السّيّارات أو الخروج من فتحة السقف أثناء السّير.

وتُشير إلى أنّ هذه الممارسات تسبّبت، خلال أحداث مونديال /2022/، بتسجيل /42/ حادثة، من بينها /25/ حالة إطلاق نار ابتهاجًا، إضافةً إلى حوادث أخرى شملت إطلاق نار احتجاجًا أو استياءً، ومسيرات وتجمّعات رافقها إطلاق نار، فضلًا عن إشكالات وشهر سلاح.

كما سُجِّلت، خلال منافسات مونديال /2026/ ولغاية تاريخه، /8/ حوادث مرتبطة بالتشجيع، شملت إشكالات، وإطلاق نار احتجاجًا، وإلقاء مفرقعات نجم عنها وقوع إصابات.

إنّ هذه الممارسات لا تمتّ إلى التشجيع بصلة، وقد تؤدّي إلى سقوط قتلى أو جرحى، وتعريض السّلامة العامّة للخطر، وإثارة الهلع والذعر في نفوس المواطنين، فضلًا عن التّسبّب بإشكالات واعتداءات وأضرار بالممتلكات العامّة والخاصّة.

وتؤكّد أنّ إطلاق النار ابتهاجًا، واستخدام المفرقعات الناريّة، وسائر الأفعال التي تهدّد الأمن والنظام العام، هي ممارسات مخالفة للقانون، وسيُلاحَق مرتكبوها وفقًا للأصول، من دون أي تهاون. كما تُجري القطعات المختصّة التحقيقات اللازمة مع المخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم.

لذلك، تهيب بقائدي المركبات والمشجّعين والمواطنين جميعًا الالتزام بالقوانين، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتجنّبًا لتحويل لحظات الفرح إلى مآسٍ لا تُحمد عقباها.

فرحكم مسؤوليّة… ورصاصة واحدة قد تنهي حياة.
#احتفل_بروح_رياضيّة
 
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