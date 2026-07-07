وزيرة غير مهتمة

غابت وزيرة التربية، ريما كرامي اليوم، عن جلسة لجنة التربية النيابية، التي كان من المقرر تخصيصها لبحث ملفات الامتحانات الرسمية، والاستماع إلى مخاوف الطلاب والأهالي وهواجسهم.



وبحسب المعلومات، أثار هذا الغياب حالة من الانزعاج، ولا سيما أن اللجنة تعتبر هذا الملف من الأساسية في المرحلة الحالية، ويشكّل مطلبًا ملحًا لآلاف العائلات. وقد فُسّر غياب على أنه مؤشر إلى عدم اهتمامها بالملف، فيما يرى النواب أن مناقشته داخل المؤسسة التشريعية أمر أساسي، وأن تغيّبها عن الجلسة يحرم اللجنة من أداء دورها الرقابي والتشريعي.

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