في اشتباك من مسافة صفر... الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله

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في اشتباك من مسافة صفر: مخرب من حزب الله الإرهابي أطلق النار على قوة لجيش الدفاع الإسرائيلي في بنت جبيل وتمت تصفيته
🔸أمس (الثلاثاء)، نفذت قوات لواء الاحتياط “يفتاح” (679)، التابعة للفرقة 91، والتي تعمل في منطقة بنت جبيل، عمليات تمشيط داخل المبنى الذي شهد الاشتباك الذي وقع يوم…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 8, 2026
في اشتباك من مسافة صفر: مخرب من حزب الله الإرهابي أطلق النار على قوة لجيش الدفاع الإسرائيلي في بنت جبيل وتمت تصفيته
🔸أمس (الثلاثاء)، نفذت قوات لواء الاحتياط “يفتاح” (679)، التابعة للفرقة 91، والتي تعمل في منطقة بنت جبيل، عمليات تمشيط داخل المبنى الذي شهد الاشتباك الذي وقع يوم…