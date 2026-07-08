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لبنان

في اشتباك من مسافة صفر... الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله

Lebanon 24
08-07-2026 | 00:34
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في اشتباك من مسافة صفر... الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله
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أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، أن قوات من لواء الاحتياط "يفتاح" (679) التابع للفرقة 91، والتي تعمل في منطقة بنت جبيل جنوبي لبنان، نفذت عمليات تمشيط داخل مبنى شهد اشتباكاً يوم الخميس الماضي، أُصيب خلاله أحد جنود الاحتياط بجروح خطيرة.

وتابعت: "أثناء عمليات التمشيط، أطلق مسلّح من "حزب الله" النار على القوات الإسرائيلية من داخل المبنى، فردَّت القوات بإطلاق النار و"تم القضاء عليه"، و"لم يسجل أي إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي".
وقالت: "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يستهدف قواته".
 
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