في اشتباك من مسافة صفر... الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله

أعلنت المتحدثة باسم الجيش ، واوية، أن قوات من "يفتاح" (679) التابع للفرقة 91، والتي تعمل في جنوبي ، نفذت عمليات تمشيط داخل مبنى شهد اشتباكاً يوم الخميس الماضي، أُصيب خلاله أحد جنود الاحتياط بجروح خطيرة.



وتابعت: "أثناء عمليات التمشيط، أطلق مسلّح من " " النار على القوات من داخل المبنى، فردَّت القوات بإطلاق النار و"تم عليه"، و"لم يسجل أي إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وقالت: "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يستهدف قواته".