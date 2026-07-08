باسيل: نريد أن ينصاع حزب الله للدولة

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أكد رئيس النائب في "دقيقة مع " أنه ليس أمراً عادياً ان نشعر بثلاثة مشاعر مختلفة في يوم واحد بخصوص الوطن.وأوضح: الشعور الاول عندما يكذِّب أهلنا في الجنوب ادعاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ويؤكدون تمسكهم بأرضهم على الرغم من كل شيء ويقولون نحن ابناء وطن البطريرك الياس الحويك ال١٠٤٥٢ كلم مربعوأضاف: اما الشعور الثاني فمؤلم عندما تستهدف اسرائيل مدنيين عمدا لا علاقة لهم بالحرب من اطباء ومهندسين وفرق اسعاف وطلاب وهذه المرة مديرة مدرسة مع عائلتها.وقال: الشعور الثالث مخيف ويجعلنا نشعر بخطر اكبر من الحرب عندما نشاهد سلطة عاجزة تتفرج على الجريمة وقد حرمت نفسها حتى من الشكوى على الجريمة.أكد أن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس واتش اعترضا على هكذا حرمان والسلطة لم تشعر بشيء.وتابع: هل من سلطة تحرم الضحية من حقها في اللجوء الى المراجعة القانونية وتتخلى عن اتفاق هدنة وقرار اممي وهو ال١٧٠١ وعن اصدقائها في اللجنة الخماسية، وتذهب الى القبول باتفاق اطار مع دولة هي لا تزال في حرب معها فتكبل نفسها وتضع جيشها في مواجهة قسم من شعبها وتعطي اسرائيل وهي طرف في الإتفاق، الحق ان تكون هي الحكم فيه وتترك لها حرية التصرف والقتل والتدمير وتقدير ما تراه مناسباً في وقت تختاره هي وفي ظروف هي من يقررها للقيام باعادة انتشار محتمل بعد ترتيبات امنية تفرضها هي علينا.وأكد باسيل: نحن نريد أن تكون الدولة هي من تفاوض ونريد حصرية القرار والسلاح ونريد ان ينصاع للدولة ولكن لا نريد ان يكرر القول بعد كل عمل يقوم به ان هي من اعطتنا الغطاء.وختم بالقول: حينها أين يكون القرار؟ يكون في يد اسرائيل وايران وليس بيد ، وليس كذلك يكون القرار.