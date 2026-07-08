تصعيد ميداني في الجنوب.. ما جديد الوضع؟

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شهد خلال الساعات الماضية تصعيداً ميدانياً واسعاً تمثل في غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تمشيط وتفجير نفذها الجيش ، طالت عدداً من البلدات والقرى الحدودية.وتحدثت المعلومات عن العثور على طائرة مسيّرة إسرائيلية على سطح أحد المنازل في بلدة تولين، فيما شن الطيران الحربي غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين برعشيت وبيت ياحون، والمنطقة بين وبيت ياحون، إضافة إلى غارة بصاروخين على ، في حين استهدفت طائرة مسيّرة جبل .وتعرضت مناطق عدة لقصف مدفعي، شمل جبل علي الطاهر، وأطراف النبطية الفوقا وميفدون، ودير سريان، ومفرق زوطر، وحداثا، والمنطقة الواقعة بين بيت ياحون وعيثا الجبل، كما أدى القصف على محيط مدينة "فرح" إلى اندلاع حريق.ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في ، وحولا، وبنت ، وأرنون، تزامناً مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت حداثا وبيت ياحون.أيضاً، سُجل إلقاء عدد من القنابل الصوتية في وبيوت السياد، فيما ألقيت خمس قنابل صوتية في بيت ياحون، من دون تسجيل إصابات.