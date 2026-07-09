ضربة لموسم لبنان؟

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وبحسب المصدر، فإن خطورة القرار لا تكمن فقط في إمكان تعديل بعض الرحلات أو كلف التأمين والتشغيل، بل في الرسالة النفسية التي تصل إلى المسافرين وشركات السياحة، التي توحي بأنّ المنطقة لا تزال مصنفة عالية المخاطر. وهذا بحد ذاته قد يدفع بعض الزوار إلى تأجيل الحجوزات أو اختيار وجهات بديلة، حتى لو بقي يعمل ولم تُعلّق كل الرحلات.ويرى المصدر أن لبنان أمام ضربة إضافية لا ضربة قاضية. فحركة المغتربين قد تستمر، لكن السياحة الاختيارية أكثر حساسية لأي تحذير أمني أو جوي. لذلك، فإن استمرار هذه التصنيفات حتى نهاية آب يعني عملياً أن الموسم سيبقى محكوماً بالحذر، لا بالاندفاعة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني.