لقاءات سياسية وقضائية ودينية ومناطقية وسياحية في قصر بعبدا.. الرئيس عون: لتثبيت وقف إطلاق النار



Advertisement وأوضح السفير عيسى بعد اللقاء ان زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن تكتسب اهمية خاصة في هذا الظرف بالذات، وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الامن والاستقرار فيه وانهاء معاناة شعبه .

وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في ١٤ و١٥ تموز الجاري، اوضح السفير عيسى ان انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والاميركية والاسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية مرده إلى اسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء واعضاء الوفود، علما ان اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الاطار لاسيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين او تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة .

واكد السفير عيسى ان ما سيجري في روما هو استكمال لما اتفق عليه في واشنطن، مشيرا إلى اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية او غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها .

وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، اوضح السفير عيسى ان التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في ما خص المناطق التجريبية، وان وفدا عسكريا اميركيا سيصل إلى بيروت خلال ايام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانياً اذ من الضروري عدم حصول اي فراغ لدى انسحاب القوات الاسرائيلية من المنطقة المحددة، وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الارض. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم في قصر بعبدا، السفير في ميشال عيسى وبحث معه في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الأميركية خلال الاسبوع الأخير من تموز الجاري بدعوة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اضافةً إلى الأوضاع الراهنة في والمنطقة. وخلال اللقاء اكد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الاطار التي أعلنت في نهاية المفاوضات الاميركية الاسرائيلية في واشنطن . كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الاسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها .وأوضح السفير عيسى بعد اللقاء ان زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن تكتسب اهمية خاصة في هذا الظرف بالذات، وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الامن والاستقرار فيه وانهاء معاناة شعبه .وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في ١٤ و١٥ تموز الجاري، اوضح السفير عيسى ان انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والاميركية والاسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية مرده إلى اسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء واعضاء الوفود، علما ان اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الاطار لاسيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين او تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة .واكد السفير عيسى ان ما سيجري في روما هو استكمال لما اتفق عليه في واشنطن، مشيرا إلى اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية او غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها .وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، اوضح السفير عيسى ان التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في ما خص المناطق التجريبية، وان وفدا عسكريا اميركيا سيصل إلى بيروت خلال ايام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانياً اذ من الضروري عدم حصول اي فراغ لدى انسحاب القوات الاسرائيلية من المنطقة المحددة، وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الارض.

قسم اليمين لرئيس التفتيش القضائي



وعلى الأثر عقد الرئيس عون اجتماعا مع الوزير نصار والقضاة عبود والجميل ومنيمنة، حيث تمنى رئيس الجمهورية التوفيق للقاضي منيمنة في مهامه، مركزا على أهمية عمل التفتيش القضائي في انتظام عمل المؤسسات القضائية، لافتا الى ان هيئة التفتيش القضائي ليست جهازا رقابيا شكليا، بل ركيزة أساسية لصون هيبة القضاء وثقة المواطن به خصوصا في مرحلة تسعى فيها الدولة لاستعادة مصداقية مؤسساتها. وأشار الى ان استقلالية القضاء لا تتعارض مع رقابة صارمة على أداء القضاة بل تكتمل بها، فالرقابة الداخلية الفعالة تحصّن القضاء من الشبهات الخارجية. ودعا الرئيس عون الى تكثيف عمليات التفتيش الدوري على المحاكم والدوائر القضائية والاخذ في الاعتبار معايير قياس الأداء وسرعة البت في . الى ذلك، اقسم رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أسامة منيمنة امام رئيس الجمهورية، اليمين القانونية بصفته عضوا في مجلس القضاء الأعلى وعضوا في مكتب مجلس شورى الدولة، وذلك في حضور وزير العدل عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل.وعلى الأثر عقد الرئيس عون اجتماعا مع الوزير نصار والقضاة عبود والجميل ومنيمنة، حيث تمنى رئيس الجمهورية التوفيق للقاضي منيمنة في مهامه، مركزا على أهمية عمل التفتيش القضائي في انتظام عمل المؤسسات القضائية، لافتا الى ان هيئة التفتيش القضائي ليست جهازا رقابيا شكليا، بل ركيزة أساسية لصون هيبة القضاء وثقة المواطن به خصوصا في مرحلة تسعى فيها الدولة لاستعادة مصداقية مؤسساتها. وأشار الى ان استقلالية القضاء لا تتعارض مع رقابة صارمة على أداء القضاة بل تكتمل بها، فالرقابة الداخلية الفعالة تحصّن القضاء من الشبهات الخارجية. ودعا الرئيس عون الى تكثيف عمليات التفتيش الدوري على المحاكم والدوائر القضائية والاخذ في الاعتبار معايير قياس الأداء وسرعة البت في .

مطارنة لجنة الشأن الوطني وشفاء الذاكرة

وشهد قصر بعبدا سلسلة استقبالات ركّزت على دعم الخطوات التي يتخذها رئيس الجمهورية في سبيل استعادة الدولة لقرارها وسلطاتها وسيادتها.

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون رئيس لجنة الشأن الوطني وشفاء الذاكرة المطران بولس مطر مع أعضاء اللجنة المطارنة: منير خير الله، ، أنطوان طربيه، وأنطوان بو نجم، الذين اطلعوه على الاتصالات التي قامت بها اللجنة المنبثقة عن سينودوس الكنيسة المارونية للاهتمام بتوحيد الصفوف والمصالحات بين اللبنانيين داخل البيت اللبناني الواحد. وعرض الوفد لحصيلة الاتصالات التي شملت رسميين وسياسيين وروحيين وما حققته حتى الان والخطوات المستقبلية لاسيما مع وجود إرادة وطنية لتعزيز الوحدة والتماسك بين جميع المكونات اللبنانية.

وتداول الرئيس عون مع الوفد في ردود الفعل على الاتصالات التي اجرتها اللجنة، منوها بالجهد الذي بذل في هذا الاتجاه، مؤكدا على ان المرحلة الراهنة تتطلب تضامنا وطنيا لمواجهة التحديات الراهنة. ووضع الرئيس عون وفد المطارنة في المعطيات المتصلة بنتائج المفاوضات في واشنطن وصيغة الإطار التي صدرت عنها. ونقل المطارنة الى رئيس الجمهورية تحيات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة سفينة البلاد الى شاطئ الخلاص.

تصريح المطران مطر

وبعد اللقاء، صرح المطران مطر للصحافيين فقال:"تشرفنا اليوم بزيارة رئيس الجمهورية كلجنة منبثقة عن الكنيسة المارونية تهتم بالمصالحات بين اللبنانيين وبتقارب وجهات النظر لنبقى جميعا وطنا واحدا ومواطنين موحدين". أضاف:"حول فخامته نجتمع دائما من اجل كل لبنان، ونتمنى التوفيق لفخامته ولجميع معاونيه في العمل على انقاذ لبنان مما يتخبط فيه، وكلنا ثقة بأن هذا البلد عائد وهو يبقى وسيبقى ان شاء الله".

وردا على سؤال عن نتائج الاتصالات التي قامت بها اللجنة، أجاب: اجتمعنا بالقادة الروحيين في لبنان فرداً فرداً وبالمسؤولين، وتقريبا نسير بخطى ثابتة للتلاقي مع الجميع وتقارب وجهات النظر في ما بينهم. ان شاء الله نصل الى خواتيم جيدة. وهذا يتطلب الصبر والمحبة التي تستر جماً من الأمور. وان شاء الله سوف نصل جميعنا في لبنان الى ان نتوحد حول وطننا، لانقاذه ولانقاذ الحياة فيه."

سئل: هل تتخوفون من فتنة داخلية في ظل الأوضاع الراهنة؟

أجاب: يجب ان نتحاشى كل ما يؤدي الى مثل هذه الأمور، لكننا لا نتخوف. اللبنانيون عقلوا الأمور، مررنا بخمسين سنة من الحرب. ماذا نريد بعد؟

سئل: ماذ طمأنكم رئيس الجمهورية اليوم؟

أجاب: ان فخامة الرئيس واثق بأنه يعمل بحسب ضميره من اجل كل لبنان وجميع اللبنانيين، وحتى الذين ينتقدونه هو يعمل لاجلهم ولاجل مصالحة اللبنانيين بعضهم مع بعض، ونحن نشد يدنا على يده.

سئل: هل تفكرون بالقيام بمبادرة داخلية؟

أجاب: مبادرتنا منفتحة ولا تقفل ان شاء الله، من اجل الخير.

سئل: هل هناك من خطوات ؟

أجاب: ان شاء الله.





رابطة مخاتير كسروان-الفتوح

وعرض الرئيس عون مع وفد رابطة مخاتير كسروان- الفتوح برئاسة المختار يوسف ناضر، أوضاع البلدات والقرى الواقعة في منطقة كسروان-الفتوح، وحاجات الناس هناك وتطلعاتهم وتوقعاتهم.

بداية، اكد السيد ناضر دعم بلدات كسروان- الفتوح لمواقف الرئيس عون، ووضع إمكانات مخاتير القضاء في تصرف رئيس الجمهورية والاهداف الوطنية التي وضعها في سبيل انقاذ لبنان. ونقل توق الناس الى العيش بسلام والعيش بأمان وانتظام الدورة الاقتصادية والحفاظ على أبنائهم داخل الوطن والحد من هجرتهم، وعدالة وقضاء بحيث يتساوى الجميع امام القانون.

وأمل السيد ناضر ان تصل المرحلة الحالية الى خواتيم إيجابية حاسمة، وعدم الاكتفاء بالحلول الموقتة التي تنهار بعد فترة لتعود بعدها الحروب والويلات، مشيراً الى الامل لدى الناس بأنه خلال هذا العهد ستتحقق الامنيات ويصل لبنان الى شاطئ الأمان، وتعود المؤسسات الى لعب دورها الكامل.

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مشيداً بما يقوم به المخاتير الذين يحظون بثقة الناس بعد ان تم انتخابهم، مشدداً على ان توق الناس الى السلام والعيش بكرامة وأمان هو حق لهم، وعلى ان جهد الدولة ينصب حالياً على وقف الحرب ولغة النار التي رافقت لبنان منذ العام 1969 حتى اليوم كونه بلد يتحمل تبعات كل التطورات والاحداث التي حصلت منذ ذلك الوقت ولم يعد يحتمل دفع مثل هذا الثمن.

ولفت الرئيس عون الى أهمية الوصول الى انهاء حالة العداء مع إسرائيل، بعد تحقيق كل المطالب اللبنانية في اسرع وقت ممكن، بحيث تنتفي الحاجة الى اندلاع الحروب، وتعود الدولة الى القيام بواجباتها وحماية الجميع، ومراعاة مصالحهم بدل الطوائف والأحزاب التي كانت تتولى هذه المهمة.

وقال الرئيس عون ان اللبنانيين يريدون العيش في بلد يؤمّن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، "وهذا هو واجبنا تجاه هذ الجيل وجيل المستقبل، خصوصاً أبناء الجنوب الذين لم يعرفوا الا الحروب والمآسي والخوف خلال العقود الأخيرة من الزمن". وأوضح ان الخيار الذي اتخذته الدولة هو الأفضل لتحقيق هذه الأهداف، وانه من حق البعض معارضته وفق النظام الديمقراطي، ولكنه لم يقدم البديل، علماً ان الحرب لم تنجح في تحقيق النتائج المرجوة.



نقابة المؤسسات السياحية البحرية

واستقبل الرئيس عون وفداً من نقابة المؤسسات السياحية البحرية برئاسة النقيب جان بيروتي الذي عرض واقع القطاع السياحي في الوضع الحالي، والتحديات التي يواجهها إضافة الى اقتراح بعض الحلول التي من شأنها ان تساعد في دعم القطاع والعاملين فيه.

وفي مستهل اللقاء، القى السيد بيروتي الكلمة التالية:

" صاحب الفخامة

يشرف مجلس نقابتنا للمرة الثانية خلال توليكم سدة الرئاسة بأن نضع انفسنا بتصرفكم عارضين واقع الاقتصاد عموماً والسياحة خصوصاً ورؤيتنا للازمة التي يعيشها وطننا ، وانتم تسعون جاهدين لاخراجنا من هذا الواقع الأليم نحو مشروع الوطن والمواطنة، انها كلمة حق والحق يحررنا. ان خطاب القسم الذي شكل خارطة طريق لمشروع النهوض، وحديث CNN الذي أعاد الأمل بالمسلمات للخروج من الصراع الأمني والسياسي العالمي، وخطوة التفاوض المباشر واتفاق الاطار اللذين شكلا أولى ركائز مرحلة الحلول السياسية لا الامنية من حروب الاستاد التي كلفتنا الغالي دون أي نتيجة. انه كلام حق نحو مشروع وطن ينعم بإستقرار مستدام خارج الاصطفافات لمشاريع الآخرين على ارضنا. ويبقى العنوان لا اقتصاد ولا سياحة ولا رخاء دون استقرار مستدام.

صاحب الفخامة

ان زيارة البابا والتحضيرات التي رعيتموها والنجاح الباهر الذي تحقق شكلت معياراً اساسياً للنهوض السريع اقتصادياً وسياحياً، وقد شهدنا نسبة ارتفاع الوافدين 33% خلال شهر كانون الثاني مقارنة بالعام 2025 ، بينما وخلال حروب الاسناد انخفض عدد الوافدين تبعاً لأرقام وزارة السياحة ما نسبته 75% من الأشهر آذار ونيسان وأيار. انه مشهد الاستقرار من خلال الزيارة مقارنة بواقع حروب الاسناد وما خلفته. بينما اليوم نشهد نمواً بعد توقيع اتفاق الاطار حيث ارتفع عدد الوافدين عبر مطار بيروت الدولي من /8000/ وافد يومياً الى /12000/ وافد، انها براعم الأمل.



صاحب الفخامة

ان تجربة العديد من الدول التي مرّت بأزمات اقتصادية أهمها انكلترا وقبرص واليونان تدفعنا الى التبصر بالمعالجات التي اثبتت جدواها. اننا نرى ان خلق سياسة اغراقية ابعد من ان تكون تشجيعية لأسعار تذاكر السفر مدعومة من الحكومة لأسواق مصر والاردن والعراق، يمكن ان تشكل رافعةً للإقتصاد عموماً وللسياحة خصوصاً في ظل الزمن الذي نعيشه ولن تكبد الدولة اعباء هباء، بل يكون لها مردود من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة وانعكاسات على جميع القطاعات الإنتاجية.

صاحب الفخامة

ان المعارضة التي نشهدها لمشروعكم التفاوضي نأمل ان لا يكون له وقع أو دور معطل نحو السلم المستدام انه املنا، لقد اورثتنا الأزمات المفتعلة من مالية في العام 2019 والتي لم نعرف حل لها حتى تاريخه وانفجار مرفأ بيروت وحروب الاسناد على تعدادها وعدم معالجة المواضيع الحياتية أهمها الكهرباء. واقعاً اخرجنا من

اطار الوطن والمواطنة وكبدنا خسائر اهمها خسارتنا للطاقات البشرية الشبابية التي أثرت البحث عن مستقبلها

خارج هذا الوطن.

صاحب الفخامة

اننا اذ نضع انفسنا وخبراتنا بتصرفكم خدمةً لتحقيق مشروعكم التفاوض الذي نؤمن به سبيلاً لحل مستدام نتقدم

بجزيل الشكر والامتنان لما تقومون به من جهود و تضحيات وانتم خير قائد ومرشد."

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مؤكداً على أهمية الثقة والاستقرار السياسي والأمني لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والمحافظة عليه. وتناول صيغة الاطار الموقعة في واشنطن لا سيما لجهة ما يرتقب ان يكون لها من اثر إيجابي على لبنان ومجتمعه ككل، مشيرا في هذا السياق الى ما سجل من تزايد للحركة السياحية منذ التوقيع عليها، في ظل ترحيب الدول العربية بها، وما اعقب ذلك من رفع رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد الحظر عن سفر المواطنين الاماراتيين الى لبنان، ومجيء الاخوان الكويتيين والقطريين، والذي ان دل على شيء فعلى تزايد الثقة بالواقع اللبناني.

وتمنى رئيس الجمهورية ان تبدأ، مع بداية بروز مفاعيل الصيغة والانسحابات على الأرض، مؤشرات الأمان بالارتفاع من جديد، لتعود الساحة اللبنانية وتشهد جذبا للسياحة والاستثمارات على مختلف الصعد. واعتبر ان رفع المملكة العربية السعودية الحظر عن الصادرات اللبنانية، يشكل بدوره رسالة إيجابية، متمنياً ان تسفر زيارته المرتقبة الى واشنطن عن المزيد من النتائج التي تحقق دفعا إضافيا للبنان واللبنانيين في الداخل والخارج.

وتحدث الرئيس عون عن تأثر لبنان بما يحدث في المنطقة، معتبرا "ان ما يعنينا في الداخل هو القيام بما وسعنا لدرء والحد من الاخطار علينا، ولذلك اخذنا القرار بالمفاوضات لاقتناعنا بأن الحرب لم تؤد الى نتيجة ولعدم توفر البدائل من جهة ثانية".

وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد على ان الحرب لن توصل الفريقين الى أي نتيجة وان الحل هو بالتفاوض من دون إراقة الدم والدمار،"وقد اخذنا قرارنا بالحل الدبلوماسي لانه افضل الحلول كما انه لمصلحة لبنان."

وختم الرئيس عون بالتأكيد على ان اللبنانيين ولا سيما الجنوبيين تعبوا من الحروب، وهم تواقون للامن والسلام، مشدداَ على "ان الكرسي مسؤولية وانا سأقدم على كل ما من شأنه حماية لبنان واللبنانيين وتخفيف الويلات عنهم".

تصريح بيروتي

وبعد اللقاء، تحدث السيد بيروتي الى الصحافيين، فأكد ان المجلس عرض مع الرئيس عون واقع السياحة الحالي، بعد الازمة التي مرّت والامل الذي اعقبها على اثر توقيع صيغة الاطار وارتفاع عدد الوافدين الى مطار بيروت.

وشدد على ان السياحة والاقتصاد لا يمكن ان يقوما من دون استقرار مستدام، وقال: عرضنا لفخامة الرئيس المشاكل التي نعيشها، وطرحنا حلولا للازمة الحالية عبر دعم الدولة لخطوط الطيران نحو الأردن ومصر والعراق، بتذاكر اغراقية لتشجيع الناس للمجيء الى لبنان. وشدد على دعم الرئيس عون بالجهود التي يقوم بها من اجل الحفاظ على لبنان.

سئل: هل هناك ارتفاع في الحجوزات؟

أجاب: بدأنا نتلمس ارتفاعاً في الحجوزات بعد التوقيع في واشنطن، وارتفعت في الفنادق بحوالي 30 الى 40% بعد ان كانت بحدود 5%.

سئل: هل تلقيتم ضمانات من الرئيس عون حول الاقتراحات التي طرحتموها لتحسين الأوضاع؟

أجاب: نعم، في هذا الزمن المتأرجح الذي نعيش فيه وتطور الاحداث الإقليمية والدولية التي تنعكس على لبنان، عرضنا لفخامته الخطوات التي يمكن ان تتخذها الحكومة بالتعاون مع شركة طيران للمضي في موضوع جذب السواح الى لبنان، خصوصاً وان المعنيين بهذا الامر يهيشون في المنطقة نفسها ومسافة الرحلة لا تتعدى الساعتين، وهم يرغبون في المجيء الى لبنان، وهو مشروع لا يكلف الدولة الكثير لان المردود من الضرائب المباشرة وغير المباشرة كفيل بالتعويض.