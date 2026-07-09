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لبنان

هيئة إدارية جديدة لرابطة الاساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة

Lebanon 24
09-07-2026 | 08:47
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هيئة إدارية جديدة لرابطة الاساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة
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أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة في بيان، أنها "عقدت اجتماعها الأول برئاسة العضو الأكبر سنا يوسف سعيفان، في مركزها بمقر نقابة المعلمين في طرابلس، بحضور نقيب المعلمين نعمة محفوض. وتم انتخاب الهيئة كالاتي:
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-محمد علي الملحم رئيسا

-جوزيف كلاس نائبا للرئيس ومحاسبا

-جان توما أمينا للسر

-مطانيوس محفوض أمينا للصندوق وممثلا للرابطة لدى الحكومة

-عبد اللطيف الدرزي مسؤول العلاقات العامة

-سيدي الحدثي معاونة مسؤول العلاقات العامة

-كمال الشريف منسق العمل التقاعدي في الجنوب

-يوسف سعفيان منسق العمل التقاعدي في البقاع".

وأكدت الهيئة الجديدة حرصها على متابعة قضايا المتقاعدين، آملة من "إدارة المدارس أن تعمد إلى دفع المستحقات المتوجّبة عليها لصندوق التعويضات"، منبهة من "ممارسة الضغوطات الحاصلة من بعض الإدارات على الزملاء العاملين للاستقالة من دون مراعاة شروط التقاعد الكريمة".

ونوهت بـ"جهود الزملاء المتقاعدين الذين يتحمّلون الضغوط المعيشية"، آملة أن "يفرج مجلس النواب في أول جلسة له عن المنحة المالية المتوقعة لدعم صندوق التعويضات، ودعوة وزارة المالية إلى تأمين الدفعات المتتالية رفعا للظلم الواقع على الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة".

وأبقت الهيئة الإدارية اجتماعاتها مفتوحة "لمواكبة التحرك المطلبي بالتنسيق مع نقابة المعلمين".
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