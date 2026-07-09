هيئة إدارية جديدة لرابطة الاساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة

Advertisement

أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة في بيان، أنها "عقدت اجتماعها الأول برئاسة العضو الأكبر سنا يوسف سعيفان، في مركزها بمقر نقابة المعلمين في ، بحضور نقيب المعلمين نعمة محفوض. وتم انتخاب الهيئة كالاتي:-محمد علي الملحم رئيسا-جوزيف كلاس ومحاسبا-جان توما أمينا للسر-مطانيوس محفوض أمينا للصندوق وممثلا للرابطة لدى الحكومة-عبد الدرزي مسؤول العلاقات العامة-سيدي الحدثي معاونة مسؤول العلاقات العامة-كمال الشريف منسق العمل التقاعدي في الجنوب-يوسف سعفيان منسق العمل التقاعدي في ".وأكدت الهيئة الجديدة حرصها على متابعة قضايا المتقاعدين، آملة من " أن تعمد إلى دفع المستحقات المتوجّبة عليها لصندوق التعويضات"، منبهة من "ممارسة الضغوطات الحاصلة من بعض الإدارات على الزملاء العاملين للاستقالة من دون مراعاة شروط التقاعد الكريمة".ونوهت بـ"جهود الزملاء المتقاعدين الذين يتحمّلون الضغوط المعيشية"، آملة أن "يفرج مجلس النواب في أول جلسة له عن المنحة المالية المتوقعة لدعم صندوق التعويضات، ودعوة إلى تأمين الدفعات المتتالية رفعا للظلم الواقع على الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة".وأبقت الهيئة الإدارية اجتماعاتها مفتوحة "لمواكبة التحرك المطلبي بالتنسيق مع نقابة المعلمين".