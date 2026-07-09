شيخ العقل أثنى على مواقف جنبلاط من "اتفاق الاطار".. والتقى سفير فرنسا وابو فاعور ومحافظ بيروت

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - اليوم، سفير في هيرفيه ماغرو، وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما اطلع أبي المنى من ماغرو على موقف فرنسا من قضايا المنطقة المطروحة، ولا سيما ما يتعلق منها بالشأن اللبناني.ابو فاعوركما استقبل شيخ العقل عضو "اللقاء " النائب وائل ابو فاعور، وتم البحث في عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن العام، وعلى الأخص ما يتصل باتفاق الإطار والموقف منه.وفي هذا السياق، أثنى أبي المنى على "موقف الأستاذ في إضاءته على الثغرات التي تشوب هذا الاتفاق، وتنبيهه من خطورته، ولجهة الدعوة إلى إعادة النظر في فلسفته وبنوده، حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها غير المنقوصة على كامل أراضيها، وتمسكا بالحقوق الوطنية، تفاديا للانزلاق نحو المزيد من المواجهات وتحويل الصراع مع العدو الصهيوني إلى صراع داخلي".كما شدد على "أهمية تمتين الوحدة الوطنية، لتكون الدرع الحامي للوطن وتحصين السلم الأهلي"."تجمع العلماء"واستقبل أبي المنى ايضا، وفدا من "تجمع العلماء المسلمين" ضم: السيد الموسوي، الشيخ حسين الحركة، الشيخ محمد نصر الدين، الشيخ مهدي الغروي والشيخ ناصر الحركة، وقدم الوفد لشيخ العقل دعوة للمشاركة في حفل التأبين العلمائي للعلامة السيد الخامنئي في . وتناول اللقاء المسائل المطروحة والقضايا الإسلامية العامة.زوارومن زوار دار الطائفة، المديران العامان السابقان أنور ضو والدكتور صلاح الدنف.كما استقبل شيخ العقل الباحث والكاتب الأستاذ بسام ضو، يرافقه نجله سنان، وأجريا جولة أفق في الواقع العام على مستوى لبنان والمنطقة.عبودوكان استقبل في وقت سابق، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، يرافقه عضو مجلس بلدية بيروت رامي الغاوي، وجرى البحث في أوضاع المدينة على مختلف الصعد.كرنيبكذلك استقبل قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في العميد الركن موسى كرنيب، وتم التداول في الأوضاع العامة في لبنان.