بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يُدمر نفقين في مجدل زون

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🔴بلدة الارهاب مجدل زون: قوات جيش الدفاع دمرت مسارين تحت أرضيين إضافيين بطول إجمالي يبلغ نحو 200 متر وعثرت على عشرات الوسائل القتالية داخلهما
🔸تواصل قوات الفرقة 91 العمل في القرية الارهابية المعرفة مجدل زون الواقعة داخل المنطقة الأمنية بهدف إزالة التهديدات الموجهة ضد دولة… pic.twitter.com/AoxGsPsFCI
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 9, 2026
🔴بلدة الارهاب مجدل زون: قوات جيش الدفاع دمرت مسارين تحت أرضيين إضافيين بطول إجمالي يبلغ نحو 200 متر وعثرت على عشرات الوسائل القتالية داخلهما
🔸تواصل قوات الفرقة 91 العمل في القرية الارهابية المعرفة مجدل زون الواقعة داخل المنطقة الأمنية بهدف إزالة التهديدات الموجهة ضد دولة… pic.twitter.com/AoxGsPsFCI