بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يُدمر نفقين في مجدل زون

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن قوات الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي دمرت مسارين تحت الأرض في بلدة مجدل زون بطول 200 متر.

وأضاف أدرعي: "عُثر داخلهما على غرف اقامة وثلاث فتحات إطلاق موجهة نحو الأراضي ، وعشرات الوسائل القتالية".

وتابع قائلاً: "كما عثرت القوات خلال أعمال التمشيط في المنطقة على مستودع اسلحة احتوى على قذائف هاون ومنصات إطلاق وقذائف RPG".