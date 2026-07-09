تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السنيورة: للوقوف إلى جانب الدولة بكل مؤسساتها الدستورية في مواجهة حملات النيل من دورها وسلطتها

Lebanon 24
09-07-2026 | 10:37
A-
A+
السنيورة: للوقوف إلى جانب الدولة بكل مؤسساتها الدستورية في مواجهة حملات النيل من دورها وسلطتها
السنيورة: للوقوف إلى جانب الدولة بكل مؤسساتها الدستورية في مواجهة حملات النيل من دورها وسلطتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد الرئيس فؤاد السنيورة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، على ضرورة الوقوف، ومن دون تردد أو التباس، إلى جانب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الدستورية وشرعيتها في مواجهة كل حملات النيل من دورها وسلطتها وهيبتها ووجودها، ودعم خيار فصل مسار لبنان التفاوضي المباشر عن أي مسار آخر في الدفاع عن حصرية قرار الحرب والسلم، وحصرية السلاح وحق المفاوضة باسم الدولة اللبنانية.
Advertisement
وعشية سفر الرئيس عون الى واشنطن للاجتماع بالرئيس الاميركي دونالد ترامب، لفت الرئيس السنيورة الى اننا نراهن كل الرهان على حكمة ووعي ووطنية وشجاعة رئيس الجمهورية، في أنه سوف يصب كل جهده لتحقيق وتحصيل حقوق لبنان في تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر ان الرئيس عون يتمتع بدعم الكثرة الكاثرة من اللبنانيين، والتي يمكن له أن يتسلّح بها، لتعزيز موقفه التفاوضي من أجل تحقيق الأهداف التي يتوخاها لبنان من هذه الزيارة الرسمية.
وكان الرئيس عون قد أجرى مع الرئيس السنيورة جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
وبعد اللقاء، ادلى السنيورة الى الصحافيين بالتصريح الآتي:
"كان اللقاء بفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاء مفيداً على مختلف المستويات، حيث شمل الحديث عدداً من القضايا والمسائل التي تهمّ اللبنانيين. وأنا من هنا، من قصر بعبدا، ومن مقر رئاسة الجمهورية اللبنانية، أودّ أن أنوّه وأشدّد على النقاط الآتية:
أولاً: انطلاقاً من الموقف الذي اتخذته وعبّرت عنه في المقال الذي نشرته في الصحف اللبنانية يوم الجمعة الماضية، فإنّي أكرّر وأؤكّد على ضرورة الوقوف، ومن دون تردد أو التباس، إلى جانب الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الدستورية وشرعيتها في مواجهة كل حملات النيل من دورها وسلطتها وهيبتها ووجودها. وأيضاً دعم خيار فصل مسار لبنان التفاوضي المباشر عن أي مسار آخر في الدفاع عن حصرية قرار الحرب والسلم، وحصرية السلاح وحق المفاوضة باسم الدولة اللبنانية. فلبنان دولة مستقلة وسيّدة تتمتع بكل المواصفات التي تسمح لها بالتفاوض عن لبنان وباسم لبنان بقيادة الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، وذلك من دون أن يُلحَق لبنان أو يُربَطَ بأي مسار تفاوضي آخر، ومن دون أن يعني ذلك عدم الإدراك بأن كل تقدّم إيجابي على مسارات أخرى ينعكس إيجاباً أيضاً على المسار اللبناني. 
ولا بدّ لي هنا من أن أستشهد بما ينصّ عليه الدستور في هذا الصدد، حيث ينصّ على أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
وأضاف : "ثانياً: عشية سفر فخامة الرئيس الى واشنطن للاجتماع بالرئيس الاميركي دونالد ترامب من المهم القول اننا نراهن كل الرهان على حكمة ووعي ووطنية وشجاعة فخامة الرئيس، في أنه سوف يصب كل جهده لتحقيق وتحصيل حقوق لبنان في تحرير أرضه من الاحتلال الاسرائيلي الذي تمكّن، وحتى الآن، من التمدد على الأراضي اللبنانية، وذلك ما أسهمت فيه ممارسات وقرارات حزبية خارجة عن الدولة اللبنانية. 
إنّ فخامة الرئيس بذلك يتمتع بدعم الكثرة الكاثرة من اللبنانيين، والتي يمكن له أن يتسلّح بها، كما وأيضاً أن يتسلّح بالموقف غير المؤيد له الذي تتخذه المعارضة، والذي بمجموعه، المؤيد وغير المؤيد، يمكّنه من تعزيز موقفه التفاوضي من أجل تحقيق الأهداف التي يتوخاها لبنان من هذه الزيارة الرسمية، لتحقيق الانسحاب الكامل للمحتل الإسرائيلي، والعودة الكاملة والسريعة والكريمة للنازحين اللبنانيين قسراً عن بلداتهم وقراهم، وبدء عملية إعادة البناء والإعمار، واستعادة النهوض الاقتصادي للبنان. 
هذا بالتوازي مع المضي بمشروع بسط سلطة الدولة اللبنانية، وبقواها الذاتية، على كامل أراضيها مع المضي بمسيرة الاصلاح واعادة بناء الدولة المحوكمة التي تحتاج لكل دعم من مواطنيها، ومن أشقائها وأصدقائها في العالم، في مواجهة مشاريع التسلط والسيطرة المرفوضة من أية جهة أتت."
وتابع الرئيس السنيورة: "ثالثاً: أودّ هنا أن أنتهز هذه المناسبة، وفي ضوء ما سمعته البارحة من وفد الاتحاد الأوروبي بعد زيارة قام بها لدولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، والذي أكَّد على ضرورة إقرار وتنفيذ مشروعي قانونين إصلاحيين ماليين أساسيين، هما: قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها وفق المعايير الدولية، وقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وهي خطوات إصلاحية ضرورية لإطلاق برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي يمهّد للحصول على الاستثمارات والدعم المالي من الأشقاء والأصدقاء. 
وهنا يهمني التأكيد، أنَّ الإصلاح أمر علينا أن نقوم به نحن في لبنان في مختلف الشؤون، الوطنية والسياسية والاقتصادية والإدارية، ليس لأنّ ذلك مطلوب من صندوق النقد الدولي، أو من قبل الأشقاء والأصدقاء، بل لأننا نحن بأمس الحاجة للقيام به، ودون أي تردّد أو تلكؤ، ولاسيما بعد فترة الاستعصاء الطويلة التي مررنا بها وعانينا منها على مدى عدة عقود ماضية. وها نحن الآن نحصد نتيجة هذا الاستعصاء الطويل من تردٍّ كبيرٍ في أوضاعنا العامة في لبنان. ولذلك، فإنّ المضي في تطبيق برنامج حقيقي وكبير للإصلاح يصب في مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين، وان التعاون مع صندوق النقد الدولي هو أيضاً أمر مهم لنا، وأعني اللبنانيين جميعاً بأنّ لهم فيه مصلحة أكيدة ليس لأنه يمكن أن يقدم مساعدات وعونا للبنان، بل لأنه الممر الصحيح والوحيد للحصول على الدعم الذي يحتاجه اللبنانيون المقيمون والذين هم في المهاجر، وكذلك أيضاً من قبل الأشقاء والأصدقاء، لتحقيق التعافي والنهوض للبنان. وهو الأمر الذي يمكن أن يتحقّق بالرغم من الحال الصعب الذي باتت عليه أوضاعنا العامة في لبنان."
سئل: هل تداولتم مع الرئيس عون بمضمون مقالكم؟
أجاب: نعم، تداولت معه بكل النقاط الواردة في المقال، وكان فخامته اول من اتصل بي مهنئاً بعد صدوره.
سئل: هل تخشون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية؟ وهل من نجاح للمفاوضات دون حصرية السىلاح؟
أجاب: حصرية السلاح امر لا بد من التأكيد عليه، واعتقد ان هناك 3 أمور أساسية على الدولة ان تقوم بها: 
اولاً، الموقف الحازم للدولة في التمسك بحصرية السلاح، وحصرية قرار الحرب والسلم، وانها الوحيدة المخولة بالتفاوض باسم لبنان وعن لبنان. هذه أمور ثابتة وليس هناك أي تراجع بشأنها. 
الامر الثاني هو الحكمة في مد اليد لجميع المواطنين، والبحث معهم، والانفتاح عليهم، وتقديم الشروحات لهم، ومحاولة الاقناع، برغم ان هناك صعوبة لدى البعض في ان يقتنع، لكن يجب على أي حال مد اليد لجميع المواطنين اللبنانيين، من اجل ان نشرح لهم ان هذا هو الممر الوحيد والباقي لنا، بعد كل العمليات التي جرى زج لبنان بها، بدون رأينا، وبالتالي أدى ذلك الى سحب الكثير من الأوراق التفاوضية التي لدى لبنان. كما يجب الابتعاد عن كل كلام التشفي، والاتهامات والتخوين، الذي لا يفيد بشيء. لذا علينا الانتباه الى كيفية جمع اللبنانيين، من هم معنا، ومن هم ليسوا معنا. 
الامر الثالث هو الحنكة، بمعنى الابتعاد عن الافخاخ التي يحاول الكثيرون نصبها امام الدولة، وحماية انفسنا منها. وأيضا لا يجب ان نقف مكاننا اذا واجهتنا أمور لا يمكن تحقيقها، فهناك أمور أخرى يمكن تحقيقها. بمعنى آخر، اذا لم نتمكن من بسط سلطة الدولة في مكان ما، فهذا لا يعني اننا غير قادرين على بسط سلطة الدولة في مكان آخر. يجب ان نتدرج في هذا الامر، وكلما شعر الناس ان الدولة نجحت في مكان ما، يتشجع الآخرون بالانضمام اليها. علينا اقناع الناس بانه لا خيار لدينا غير العودة الى الدولة صاحبة السلطة الوحيدة والحصرية في لبنان.
السفير الروسي
دبلوماسياً، استقبل الرئيس عون السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف واجرى معه جولة افق تناولت التطورات المحلية والإقليمية والتحضيرات الجارية لانعقاد المنتدى العربي الروسي على مستوى وزراء الخارجية في روسيا ومشاركة لبنان فيه.
 
 
Image
الوزير السابق اسطفان الدويهي
كما استقبل الرئيس عون النائب والوزير السابق اسطفان الدويهي، وعرض معه التطورات الأخيرة في البلاد.
وبعد اللقاء، صرح الدويهي بالآتي: "تشرفنا بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، في لقاءٍ اتسم بالصراحة والمسؤولية الوطنية، جرى خلاله بحث واقع البلاد والاستحقاقات الوطنية والتحديات الراهنة."
وأضاف: "اكدنا  على أهمية تفعيل دور مؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وتحصين الوحدة الوطنية، واسترجاع الاراضي المحتلة، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار وإطلاق مسيرة النهوض."
 
Image

مواضيع ذات صلة
ستريدا جعجع: إنقاذ يكمن في تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: بإمكان الدولة وقف المشاركة في المفاوضات حتى إلزام إسرائيل بوقف النار
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط من اليرزة: للوقوف إلى جانب الجيش في هذه المرحلة الدقيقة
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: من الضروري مصارحة الشعب بالحقائق القائمة كي يتمكن من أداء دوره في مواجهة التحديات
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 18:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24

وزراء الخارجية

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:25 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:21 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
21:59 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:25 | 2026-07-09
Lebanon24
11:00 | 2026-07-09
Lebanon24
10:53 | 2026-07-09
Lebanon24
10:44 | 2026-07-09
Lebanon24
10:21 | 2026-07-09
Lebanon24
10:20 | 2026-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24