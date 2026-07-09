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لبنان

مجلس الوزراء يقرّ سلسلة تعيينات جديدة.. وهذه أبرز مقررات الجلسة

Lebanon 24
09-07-2026 | 11:40
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مجلس الوزراء يقرّ سلسلة تعيينات جديدة.. وهذه أبرز مقررات الجلسة
مجلس الوزراء يقرّ سلسلة تعيينات جديدة.. وهذه أبرز مقررات الجلسة photos 0
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ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام  المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.
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 كما حضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

الوزير مرقص

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء قرابة الساعة السادسة، أدلى الوزير مرقص بالمقرارات الرسمية الاتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور عدد من الوزراء وغياب وزيري الخارجية والعمل.

 وتناول البحث خلال الجلسة،  المستجدات وجدول الأعمال، الذي تضمّن بمعظمه بنودًا إدارية عادية ومنتظمة، إضافة إلى ملفات التعيينات والشؤون الوظيفية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل لمنح تراخيص نقل جوي دولي منتظم في مطار الشهيد الرئيس رينيه معوض في القليعات.

كما وافق على طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب الاجازة لهما بشراء بيوت جاهزة، وفق الحاجة، لإيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك عبر التعاقد المباشر استنادًا إلى المادة 46 من قانون الشراء العام، وبعد استقصاء الأسعار.

ووافق ايضا على طلب وزارة العدل إبرام ثلاثة مشاريع اتفاقيات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اللبنانية، تتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم، مع تفويض وزير العدل توقيعها.

كما وافقت الحكومة على طلب وزارة الداخلية والبلديات بشأن الأبنية المتصدعة في مدينة طرابلس، لجهة استمرار الهيئة العليا للإغاثة في دفع بدلات الإيواء للمتضررين.

كما قرر مجلس الوزراء إنشاء صندوق خاص يُموَّل من المنح الداخلية والخارجية لهذه الغاية .

كما وافق مجلس الوزراء على عرض وزارة المالية المتعلق بتكليف الموظفين في الإدارات العامة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وفقًا للضوابط المحددة وتبعًا لتوافر الاعتمادات اللازمة.

وفي ما يتعلق بالتعيينات، عين مجلس الوزراء:

الدكتور مازن الخطيب مديرًا عامًا للتعليم العالي.

 محمد عبد الرزاق شاتيلا رئيسًا لمؤسسة مطار بيروت الدولي.

زياد سماقية رئيسًا للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء".

اسئلة واجوبة 

وردا على سؤال حول صيغة  "اتفاق الإطار" قال الوزير مرقص:" الصيغة تكون عند ما تنضج، وصيغة الاتفاق أو ما يساوي الاتفاق لم تنضج لغاية تاريخه، بسبب استمرار هذه المفاوضات كما تعرفون. وسبق أن أوضح دولة الرئيس في الجلسة الماضية أننا أمام إطار فحسب، ولسنا بعد أمام اتفاق، وعندما يجهز هذا الاتفاق، سيعرض على المؤسسات الدستورية، ومنها بالضرورة مجلس الوزراء، لكن في هذه المرحلة وحسب المادة 52 من الدستور، لم نصل إلى الأمر، كي يعرض على المؤسسات الدستورية أصولاً".

سئل : هل بحثتم أي شأن سياسي ؟

أجاب: "كلا، كنا مستغرقين في هذه البنود التي ذكرتها".

قيل له: الم تتخوفوا من امكانية العودة الى الحرب في ظل الهجمات التي تحصل؟

اجاب: "كلا، لكن في الوقت عينه، في اللقاءات الوزارية التي تحصل كل اثنين صباحاً، أو في مجلس الوزراء المعتاد أسبوعياً، نبحث القضايا المتصلة بأوضاع النازحين والإيواء، وفي شكل عام وحاجات الرجوع وإعادة الأعمار، ولكن في هذه الجلسة لم نتطرق الى موضوعات سياسية أو أمنية محددة".

سئل: هل بحثتم في مسألة نقل المفاوضات من واشنطن الى روما؟

أجاب: "الموضوع لا يزال في عهدة فخامة الرئيس جوزاف عون بالاشتراك والاتفاق مع دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام،  ولم نبلغ مرحلة الاتفاق كي يعرض على مجلس الوزراء أصولاً".

وعن تشغيل مطار رينيه معوض قال: "إننا نقترب من الأمر، والمهل التي كانت معطاة قبلا، سيتم الالتزام بها تقريباً، والعمل جار خطوة خطوة ومرحلة مرحلة لإتمام ما سبق".
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