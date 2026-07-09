رسامني: التعيينات الأخيرة في مجلس الوزراء مطابقة للقانون

أكد وزير الأشغال العامة والنقل أن جميع التعيينات الأخيرة التي أقرها مطابقة للقانون، مشددًا على أنه لا يتدخل في الأمور الطائفية، وقال: "ما حدا بيورطني".

وفي حديث لقناة " "، أعرب رسامني عن ارتياحه الكبير للهيئة الناظمة للطيران المدني، مؤكدًا دعمه المستمر لها.

وأشار وزير الأشغال إلى أن الأرقام في عادت إلى الارتفاع، متوقعًا الوصول إلى نحو 20 ألف مسافر يوميًا، لافتًا إلى وجود العديد من المشاريع المرتبطة بتطوير والعمل على تحسين خدماته.