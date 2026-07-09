رسامني: التعيينات الأخيرة في مجلس الوزراء مطابقة للقانون

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أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن جميع التعيينات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء مطابقة للقانون، مشددًا على أنه لا يتدخل في الأمور الطائفية، وقال: "ما حدا بيورطني".
وفي حديث لقناة "mtv"، أعرب رسامني عن ارتياحه الكبير للهيئة الناظمة للطيران المدني، مؤكدًا دعمه المستمر لها.
وأشار وزير الأشغال إلى أن الأرقام في مطار بيروت الدولي عادت إلى الارتفاع، متوقعًا الوصول إلى نحو 20 ألف مسافر يوميًا، لافتًا إلى وجود العديد من المشاريع المرتبطة بتطوير المطار والعمل على تحسين خدماته.