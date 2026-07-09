مطر: نتطلع إلى عفوٍ عام حقيقيٍّ غير ملغوم بالاستثناءات

كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة "اكس": "شكّل إلغاء عقوبة الإعدام علامةً مضيئةً في ضمير العدالة ، ويعزّز الأمل باتخاذ خطواتٍ إصلاحيةٍ طال انتظارها، وفي مقدّمتها إقرار عفوٍ عامٍّ وطنيٍّ حقيقيٍّ يعيد الأمل والحقوق الأساسية إلى آلاف الأشخاص الذين سُلبت حرياتهم بسبب آرائهم أو قناعاتهم.

إننا نتطلع إلى عفوٍ عامٍّ حقيقيٍّ، غير ملغومٍ بالاستثناءات أو الحسابات السياسية، يشمل الموقوفين الإسلاميين، ويؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ تُكرّس العدالة والمصالحة الوطنية، ويشكّل خطوةً إضافيةً على طريق ترسيخ في بناء دولةٍ قويةٍ بعدالتها، كما هي قويةٌ بمؤسساتها".