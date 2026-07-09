تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنبلاط يرفض الضغوط وليس في وارد الانضمام إلى أي جبهة سياسية ضد عون

Lebanon 24
09-07-2026 | 22:46
A-
A+
جنبلاط يرفض الضغوط وليس في وارد الانضمام إلى أي جبهة سياسية ضد عون
جنبلاط يرفض الضغوط وليس في وارد الانضمام إلى أي جبهة سياسية ضد عون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتبت" الديار": في ظل استياء سياسي يطال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط،علم من مصادر مطلعة ان الاستياء من انتقاداته الحادة الاخيرة لاتفاق الاطار الموقع بين الدولة اللبنانية و«اسرائيل»، لم يقتصر على الرئاسة الاولى، والجانب الاميركي. فبعد تجاوز الاستياء الرئاسي مرحلة العتب وابلاغ جنبلاط عبر قنوات الاتصال المعتادة ان كلامه لم يعد مجرد ملاحظات على الاتفاق وانما اصطفاف واضح وراء «الثنائي»، وهو ما سيترك انعكاسات سلبية على العلاقة مع بعبدا، وبعد ان تبلغ ايضا موقفا مشابها من السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى الذي طالبه بالتراجع عن مواقفه السلبية، «المعادية للسلام»، برز دخول سعودي على خط الاعتراض على مواقفه، ووصلت «الرسالة» قاسية الى «كليمنصو» تتهم جنبلاط بانه اختار الوقوف في وجه مساعي الدولة للامساك مجددا بقرارها «وتحريره» من يد طهران.! ووفق مصادر مقربة من جنبلاط  رد الاخير برفض الاتهامات التي تسوق ضده وتزعم انه اتخذ مواقفه بناء على خلافات حول مصالح شخصية مع رئيسي الجمهورية والحكومة تتعلق بالتعيينات، ووصفها بالسخيفة، وتمسك بموقفه النابع من رفض بنود اتفاق الاطار غير المتوازنة والتي تهدد بأخذ لبنان الى الفوضى والحرب الاهلية.

وكتبت" الاخبار": أبلغ جنبلاط من يتواصلون معه أن موقفه لا ينطلق من رغبة في مواجهة عون أو الحكومة، وأنه ليس في وارد الانضمام إلى أي جبهة سياسية هدفها خوض معركة ضد رئيس الجمهورية. لكنه شدد، في الوقت نفسه، على أن علاقته بالرئيس نبيه بري تتجاوز الحسابات السياسية الآنية، وأنه مقتنع بأن لبري دوراً أساسياً في منع انزلاق البلاد إلى الفتنة.

وتشير المعلومات إلى أن سلام نفسه فاجأ عدداً من كبار المسؤولين والشخصيات السياسية برفضه الخوض في نقاش تفصيلي حول الاتفاق، إلى حد أنه لم يطلع حتى الوزراء المحسوبين عليه على ما يجري في المفاوضات. كما أبدى امتعاضه من صدور ملاحظات وانتقادات للاتفاق وصياغته على لسان بعض الوزراء البارزين. كذلك، أبلغ سلام مقربين منه استياءه من موقف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللبنانية الديمقراطية: الجيش يتعرض لضغوط ويرفض أي صدام داخلي مع المقاومة
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الفوعاني: حركة "أمل" ليست في وارد الانسحاب من الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سنرد على أي تهديدات ضد أمن البلاد واستقلالها
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يرفض التفاوض تحت النار والعدو يسعى الى التزامات أمنية وسياسية أوسع
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:35:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

الرئيس نبيه بري

وليد جنبلاط

اللبنانية

نبيه بري

الجمهوري

الاميركي

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:25 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-07-10
Lebanon24
06:25 | 2026-07-10
Lebanon24
06:12 | 2026-07-10
Lebanon24
06:00 | 2026-07-10
Lebanon24
05:55 | 2026-07-10
Lebanon24
05:55 | 2026-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24