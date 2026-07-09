تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

صيغة إلغاء عقوبة الإعدام قد تُطيح بالعفو العام مجدداً وسلام"على الخط"

Lebanon 24
09-07-2026 | 23:08
A-
A+
صيغة إلغاء عقوبة الإعدام قد تُطيح بالعفو العام مجدداً وسلامعلى الخط
صيغة إلغاء عقوبة الإعدام قد تُطيح بالعفو العام مجدداً وسلامعلى الخط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": تتضاءل الآمال بإمكان إقرار قانون عفو عام يلبّي مطالب النواب والفعاليات السنية الساعية إلى الإفراج عن أكبر عدد ممكن من «الموقوفين الإسلاميين». فبعدما عوّل هؤلاء على أن يشكّل اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام مدخلاً لمعالجة أوضاع بعض المحكومين بالإعدام، الذين لن يستفيدوا من اقتراح قانون العفو العام المحال إلى الهيئة العامة، أعادت اللجان النيابية المشتركة، في اجتماعها أمس، الملف إلى «النقطة صفر»، وفق تعبير عدد من النواب.

ويعزو هؤلاء ذلك إلى التباسات في النسخة النهائية التي أعدّتها اللجان الفرعية، ولم تكن واردة خلال مناقشات لجنتَي الإدارة والعدل وحقوق الإنسان، وتنص على أنه: «لا يستفيد المحكومون بعقوبة الإعدام المستبدلة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة إلا من التخفيض المنصوص عليه في قانون تنفيذ العقوبات رقم 463/2002».

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد وعد عدداً من النواب بالسير أولاً في اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، ثم طرح قانون العفو العام على أول جلسة تعقدها الهيئة العامة. إلا أن أجواء النواب السنّة المعترضين على الصيغة الحالية لإلغاء الإعدام لا توحي باستعدادهم للتصويت لمصلحة القانونين، فيما ينقل هؤلاء عن بري تأكيده أن قانون العفو لن يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة قبل التوصل إلى توافق مسبق بشأنه.

وفي هذا السياق، يؤكد النواب المعترضون أنهم غير راضين عن الصيغة التي خرجت بها اللجان المشتركة أمس، معتبرين أنها تُجهض الجهود الرامية إلى استفادة بعض الموقوفين الإسلاميين المحكومين بأحكام بدائية بالإعدام (11 موقوفاً صدرت بحقهم أحكامٌ من المحكمة العسكرية)، ومن بينهم أحمد الأسير، الذي وُعد بإطلاق سراحه خلال عامين.

وبحسب المعترضين، فإن هذه الصيغة تعيد الأمور إلى المربع الأول، وتُبقي أسباب اعتراضهم قائمة، ما يجعل تصويت النواب السنة لمصلحة قانون العفو العام أمراً مستبعداً إذا طُرح بصيغته الحالية. ويأتي ذلك في وقت يُتوقع أن يدعو بري إلى جلسة تشريعية الأسبوع المقبل، بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب المقرر الإثنين في عين التينة لوضع جدول أعمالها.

ورغم الاعتراضات التي بدأت ترتفع بعد اجتماع اللجان، فإن الأزمة الفعلية تكمن في الغياب شبه الكامل للنواب السنّة عن اجتماع اللجان أمس. وفيما يرفع هؤلاء سقف الخطاب أمام الرأي العام والتحريض على الصيغة المطروحة، إلا أنهم لا يخوضون المعركة تحت قبة البرلمان للدفاع عن مطالبه.

وفيما كان النائب نبيل بدر الوحيد تقريباً بين النواب السنّة الذي يحيط بتفاصيل الملف القانونية والسياسية، بما يمكّنه من مجادلة أعضاء اللجان والدفاع عن توسيع نطاق الاستفادة من قانون العفو العام. إلا أن غيابه عن الجلسة، لوجوده خارج البلاد، حرم المعترضين من أي مواجهة فعلية مع الصيغة المطروحة، ولم يفتح المجال أمام نقاش جدي داخل اللجان، خلافاً لما كان يحصل في الجلسات السابقة التي شارك فيها.

ويلفت عدد من النواب الذين حضروا الاجتماع إلى ما وصفوه بـ«الغياب الفاضح» للنواب السنّة، مشيرين إلى أن بعضهم حضر لمدة وجيزة ثم غادر القاعة، فيما بقي النائبان عبد العزيز الصمد وعماد الحوت حتى نهاية الجلسة، لكن من دون أن يسجل الأول أي موقف، في حين اقتصر اعتراض الثاني على ملاحظات «خجولة».

وبناءً على هذه المعطيات، لا تبدو فرص إقرار قانون العفو العام في الجلسة المقبلة مرتفعة، ولا سيما إذا تصاعدت الاعتراضات الشعبية، بما قد يؤدي إلى إسقاطه مجدداً كما حصل في محطات سابقة. وفي المقابل، بدأ عدد من النواب البحث عن مخارج قانونية وسياسية للأزمة، في حال مضى المجلس في إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام بصيغته الحالية، من دون الأخذ بالاعتراضات المطروحة.

وفي وقت كان متوقعاً أن تشكّل جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس مدخلاً لإقرار قانون العفو العام وإقفال ملف «الموقوفين الإسلاميين»، نصح عدد من النواب رئيس الحكومة نواف سلام بـ«قطف الإنجاز» وإظهار نفسه على أنه يقف خلف الجهود الآيلة إلى إقراره، في محاولة للاستفادة سياسياً من الملف، وتعزيز رصيده داخل الشارع السني.

وانطلاقاً من ذلك، وجّه سلام دعوة إلى النواب السنّة للاجتماع في السراي الحكومي الإثنين، تحت عنوان «البحث في قضية العفو العام»، بالتزامن مع اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
العفو العام "إلى النسيان" مجدداً: التّسوية غير ناضجة بعد
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تبحث اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام وتؤجل البت به
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء عقوبة الإعدام على طاولة الإدارة والعدل
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجان النيابية المشتركة توافق على إلغاء قانون عقوبة الإعدام واستبدالها بالمؤبد المشدد وتحيله إلى الهيئة العامة لإقراره في جلسة عامة
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الرئيس نبيه بري

عبد العزيز

عين التينة

نبيه بري

البرلمان

العقوبات

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:25 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-07-10
Lebanon24
06:25 | 2026-07-10
Lebanon24
06:12 | 2026-07-10
Lebanon24
06:00 | 2026-07-10
Lebanon24
05:55 | 2026-07-10
Lebanon24
05:55 | 2026-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24