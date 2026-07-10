تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التفاوض يفتح معركة مرجعية القرار الوطني.. من يحدّد مصلحة لبنان؟

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
10-07-2026 | 06:00
A-
A+
التفاوض يفتح معركة مرجعية القرار الوطني.. من يحدّد مصلحة لبنان؟
التفاوض يفتح معركة مرجعية القرار الوطني.. من يحدّد مصلحة لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفع رئيس الجمهورية جوزاف عون سقف خطابه عندما قال إنه اختار المفاوضات مع إسرائيل لأنه لا يستطيع الوقوف متفرجًا على لبنان وهو "يُقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر"، رابطًا هذا الخيار بوقف الدمار والحد من الخسائر وإنهاء الاحتلال. ولم يتأخّر ردّ "حزب الله"، إذ اعتبر على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنّ اتفاق الإطار يقوم على مخالفات، وأن أصل التفاوض نفسه "غير شرعي وغير دستوري"، داعيًا السلطة إلى التخلي عنه.
Advertisement
 
بهذه المواقف المتباينة، يبدو واضحًا أنّ الخلاف لم يعد يدور حول بعض بنود الاتفاق أو الضمانات التي يتضمنها، وإنما حول شرعية المسار نفسه، والجهة التي تملك حق اختياره وإلزام لبنان به. وبذلك، ينتقل النقاش من مدى صواب اتفاق واشنطن وآليات تنفيذه إلى سؤال أكثر حساسية: من يحدد مصلحة لبنان، ومن يملك اتخاذ القرار عندما تختلف حساباته عن حسابات القوى الإقليمية؟
تزداد المسألة تعقيدًا مع عودة الحديث الإيراني عن لجنة ثلاثية إيرانية-أميركية-لبنانية لمتابعة الملف اللبناني ضمن التفاهم بين طهران وواشنطن. فمجرد طرح هذه اللجنة يعيد السؤال الذي يحاول عون حسمه: هل يُدار مستقبل الجنوب من خلال مسار تقرره المؤسسات اللبنانية حصرًا، أم يبقى ملف لبنان جزءًا من تفاوض إقليمي أوسع، حتى حين تقول الدولة إنها استعادت قرارها السيادي؟
 
التفاوض يتحول إلى عقيدة رئاسية
يتعامل الرئيس جوزاف عون مع التفاوض باعتباره أكثر من مناورة ظرفية فرضها اختلال ميزان القوى. فهو يقدمه بوصفه تعبيرًا عن عودة الدولة إلى ممارسة وظيفتها الأصلية: التفاوض على أرض لبنان وحدوده وأمنه، واتخاذ القرار وفق ما تراه مناسبًا لمواطنيها. لذلك، حين يقول إن لبنان يفاوض عن نفسه، فهو لا يدافع فقط عن جولة محادثات أو اتفاق إطار، وإنما يحاول تثبيت مبدأ أن السياسة الخارجية والأمنية يجب أن تعود إلى المؤسسات الرسمية.
يحمل هذا الموقف محاولة واضحة لفصل المسار اللبناني عن الحسابات الإقليمية. فقد اعتاد لبنان خلال مراحل طويلة أن تكون قضاياه جزءًا من تسويات أوسع تُدار خارجه، سواء ارتبطت بالمواجهة الإيرانية-الأميركية أو بالصراع الإقليمي مع إسرائيل. من هنا، تحاول الرئاسة اليوم تقديم هذا الفصل باعتباره ممارسة للسيادة، لا خروجًا من الصراع أو تخليًا عن حقوق لبنان. أما الأولوية، وفق هذا المنطق، فهي وقف الحرب، واستعادة الأراضي، وإعادة النازحين، وانتشار الجيش، ثم معالجة بقية الملفات من داخل المؤسسات.
غير أن تحويل التفاوض إلى خيار سيادي دائم يضع عون أمام امتحان صعب. فالخطاب وحده لا يكفي لإقناع اللبنانيين بأن الدولة استعادت قرارها، خصوصًا إذا استمرت إسرائيل في تأخير الانسحاب وفرض الشروط ومواصلة الاعتداءات. بالتالي، فإنّ نجاح هذا الخيار عمليًا يتوقف على قدرته على إنتاج نتائج ملموسة، لأن بقاء الاحتلال سيمنح معارضي التفاوض حجة للقول إن الدولة قدّمت التزاماتها من دون أن تحصل على المقابل.
 
"حزب الله" ومعركة من يقرر
في المقابل، لا ينظر "حزب الله" إلى القضية بوصفها نقاشًا إجرائيًا حول الجهة المخولة بالتفاوض. فالحزب يرى أن أي اتفاق لا يضمن وقف الاعتداءات والانسحاب الكامل ويحفظ قدرة لبنان على مواجهة إسرائيل قد يتحول إلى إطار لتقييد المقاومة وإخضاع البلد لشروط أميركية وإسرائيلية. لذلك، فإن اعتراضه لا ينطلق فقط من الخشية على دوره، وإنما من اعتقاده بأن ميزان القوى الحالي لا يسمح للدولة بالتفاوض من موقع يحمي مصالح لبنان.
لكن موقف الحزب يفتح سؤالًا معاكسًا لا يقل أهمية: إذا كانت الدولة لا تملك وحدها اتخاذ قرار التفاوض، فمن يملك هذا الحق؟ وهل يجوز إبقاء قرار الحرب والسلم مرتبطًا بتقدير قوة حزبية، مهما كان حجم تمثيلها الشعبي أو دورها في مقاومة الاحتلال؟ هنا يصبح الخلاف أعمق من الموقف من إسرائيل، لأنه يطاول طبيعة النظام نفسه والجهة التي تملك إلزام اللبنانيين بخيار أمني أو عسكري تمتد نتائجه إلى البلد كله.
وفي الوقت نفسه، يضع الحديث عن ارتباط الملف اللبناني بالتفاهم الأميركي-الإيراني الحزب أمام مفارقة إضافية. فهو يرفض تفاوض الدولة المباشر بوصفه مسارًا غير شرعي، فيما يدعو إلى تنفيذ تفاهم تكون إيران طرفًا أساسيًا فيه. وهذا ما يمنح خطاب عون عن استقلال القرار اللبناني بعدًا عمليًا: هل تكون السيادة في رفض التفاوض الذي تقوده الدولة، أم في رفض أن يصبح لبنان ورقة داخل تفاوض يجري بين الآخرين؟ من هنا، تبدو المواجهة الحالية بداية صراع سياسي طويل حول معنى الشراكة داخل الدولة، فالرئاسة لا تستطيع تجاهل وجود "حزب الله" وقاعدته ودوره، كما لا يستطيع الحزب التعامل مع قرارات المؤسسات بوصفها قابلة للقبول فقط حين تنسجم مع رؤيته.
لن يُحسم الخلاف فقط بما ستؤول إليه جولة روما المقررة منتصف تموز، ولا بموعد الانسحاب الإسرائيلي من "المناطق التجريبية". الامتحان الأعمق يتعلق بما إذا كان لبنان قد دخل فعلًا مرحلة تصبح فيها الدولة المرجع الوحيد لتعريف المصلحة الوطنية وتحديد خيارات الحرب والتفاوض، أم أن القرار سيبقى موزعًا بين المؤسسات والسلاح والحسابات الإقليمية. فإذا نجح التفاوض في استعادة الأرض وحماية البلد، سيعزز عون مفهومه للسيادة. أما إذا بقيت إسرائيل في الجنوب وتحولت الضمانات إلى وعود مؤجلة، فستعود معركة المرجعية أكثر حدة، وسيبقى السؤال مفتوحًا: من يقرر للبنان؟

المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الجميّل: المخوّل التفاوض باسم لبنان والدفاع عن مصالحه هو من انتخبه اللبنانيون ديمقراطيًا
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 17:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يفتح أكبر معركة فساد منذ 2003
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 17:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: لسنا في معركة مع الطائفة الشيعية والمرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة مصالحة وطنية حقيقية لا مرحلة تصفية حسابات
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 17:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتلة الوطنية: آن الأوان لأن يضع لبنان واللبنانيون مصالحهم فوق مصالح الدول والقضايا الخارجية
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 17:25:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:34 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:40 | 2026-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:16 | 2026-07-10
Lebanon24
10:00 | 2026-07-10
Lebanon24
09:56 | 2026-07-10
Lebanon24
09:52 | 2026-07-10
Lebanon24
08:56 | 2026-07-10
Lebanon24
08:54 | 2026-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24