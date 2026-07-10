بالفيديو والصور.. جمعية العزم والسعادة الاجتماعية تنجز مشروع "القزق" لدعم صيادي الميناء وتعزيز صمودهم

جمعية العزم والسعادة الاجتماعية تنجز مشروع "القزق" لمساندة ودعم صيادي الميناء pic.twitter.com/LpeH37vjct — 24 (@Lebanon24) July 10, 2026 Advertisement

وياتي هذا المشروع ضمن الاستجابة التنموية السريعة التي تهدف جمعية العزم والسعادة من خلالها الى معالجة التحديات والمشاكل الطارئة التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع عبر تدخلات سريعة وفعالة تلبي الاحتياجات الملحة.و قد شكر الصيادون جمعية العزم والسعادة على انجاز هذا المشروع وتمويله والذي يوفر عليهم مبالغ كبيرة تسدد عادة لصالح "الرافعات" التي تسعف المراكب المعطلة والتي تحتاج الى صيانة دورية.وذكروا أن هذه المساهمة من جمعية العزم تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الصيادون من ظروف صعبة.قال مدير عام جمعية العزم والسعادة الاجتماعية علم الدين: إن جمعية العزم والسعادة وبتوجيه من دولة مستمرة بالوقوف الى جانب أهلها في مدينة ايمانا منها بدورها في المدينة، ثم انها من خلال هذا المشروع، تنطلق من ايمانها الى حد بعيد بهذا القطاع وبأهله، كما تحرص على مساعدة الصيادين وهم اساس في الحركة الاقتصادية المحلية وخصوصا في مدينة كالميناء.وأضاف: إن المشروع اليوم هو عبارة عن اعادة تأهيل وترميم ل"القزق" لنقل مراكب الصيادين الى الشاطئ بهدف صيانتها.وأمِل علم الدين أن يساهم هذا المشروع في مساندة الصيادين وتطوير عملهم بشكل دائم وأن يوفر الحماية لمراكبهم من أي أذى أو ضرر، متطلعا الى دوام التعاون معهم لما فيه خدمة مجتمعهم ومختلف المجتمعات في طرابلس .