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لبنان

بالفيديو والصور.. جمعية العزم والسعادة الاجتماعية تنجز مشروع "القزق" لدعم صيادي الميناء وتعزيز صمودهم

Lebanon 24
10-07-2026 | 07:00
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بالفيديو والصور.. جمعية العزم والسعادة الاجتماعية تنجز مشروع القزق لدعم صيادي الميناء وتعزيز صمودهم
بالفيديو والصور.. جمعية العزم والسعادة الاجتماعية تنجز مشروع القزق لدعم صيادي الميناء وتعزيز صمودهم photos 0
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أنجزت جمعية العزم والسعادة الاجتماعية تنفيذ مشروع اعادة ترميم وتأهيل "القزق" الذي ينقل المراكب العائدة للصيادين إلى الشاطىء لصيانتها.

وياتي هذا المشروع ضمن الاستجابة التنموية السريعة التي تهدف جمعية العزم والسعادة من خلالها الى معالجة التحديات والمشاكل الطارئة التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع عبر تدخلات سريعة وفعالة تلبي الاحتياجات الملحة.

و قد شكر الصيادون جمعية العزم والسعادة على انجاز هذا المشروع وتمويله والذي يوفر عليهم مبالغ كبيرة تسدد عادة لصالح "الرافعات" التي تسعف المراكب المعطلة والتي تحتاج الى صيانة دورية. 

وذكروا أن هذه المساهمة من جمعية العزم تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الصيادون من ظروف صعبة.

من جهته قال مدير عام جمعية العزم والسعادة الاجتماعية رياض علم الدين: إن جمعية العزم والسعادة وبتوجيه من دولة الرئيس نجيب ميقاتي مستمرة بالوقوف الى جانب أهلها في مدينة طرابلس ايمانا منها بدورها في المدينة، ثم انها من خلال هذا المشروع، تنطلق من ايمانها الى حد بعيد بهذا القطاع وبأهله، كما تحرص على مساعدة الصيادين وهم اساس في الحركة الاقتصادية المحلية وخصوصا في مدينة كالميناء. 

وأضاف: إن المشروع اليوم هو عبارة عن اعادة تأهيل وترميم ل"القزق" لنقل مراكب الصيادين الى الشاطئ بهدف صيانتها.

وأمِل علم الدين أن يساهم هذا المشروع في مساندة الصيادين وتطوير عملهم بشكل دائم وأن يوفر الحماية لمراكبهم من أي أذى أو ضرر، متطلعا الى دوام التعاون معهم لما فيه خدمة مجتمعهم ومختلف المجتمعات في طرابلس الفيحاء.

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