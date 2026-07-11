تركيا تدعم ترتيبات أمنية دولية في الجنوب ولا مبادرة مستقلة

كتبت دوللي بشعلاني في "الديار":

مع اقتراب من إعادة صياغة ترتيباته الأمنية، تعود أسئلة النفوذ والدور إلى الواجهة: من سيشارك في رسم المعادلة الجديدة؟ ومن يمتلك القدرة على التأثير في تثبيت الاستقرار؟

Advertisement



حتى الآن، لا توجد مبادرة تركية رسمية تتحدث عن إرسال قوات إلى جنوب لبنان أو تولّي قيادة قوة متعدّدة الجنسيات، كما لم تعلن أنقرة أي توجه لتعديل دور قوة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

إلّا أنّ قراءة السياسة التركية في شرق المتوسط تُظهر أنّ لبنان لا يُنظر إليه بمعزل عن التحوّلات الإقليمية، بل كجزء من منظومة أمنية وسياسية تمتد من سورية إلى شرق المتوسط. لذلك، يبرز الدور المحتمل باعتباره انعكاسًا لطموح أنقرة في توسيع حضورها في معادلات الأمن الإقليمي.

وتنطلق المقاربة التركية، وفق مصادر سياسية مطلعة، من اعتبار استقرار لبنان مصلحة استراتيجية تتجاوز حدوده، إذ إنّ التدهور الأمني ينعكس على سورية، ويؤثر في طرق التجارة والطاقة في شرق المتوسط، ويزيد الضغوط على أوروبا في ملفات الهجرة والأمن.

ومن هذا المنطلق، تسعى أنقرة إلى تكريس نفسها شريكا في إدارة أزمات المنطقة، مستفيدة من موقعها داخل حلف شمال الأطلسي، ومن علاقاتها مع والعواصم الأوروبية، إضافة إلى حضورها في العالم العربي.

لكن هذا الطموح لا يعني استعدادا للتحرّك منفردة. فالسياسة التركية تعتمد خلال السنوات الأخيرة على العمل ضمن أطر شرعية ومتعددة الأطراف، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال التفاهمات الدولية والإقليمية.لذلك، فإنّ أي دور محتمل في جنوب لبنان، على ما تشير المصادر، يبقى مرتبطا بشروط أساسية، أبرزها طلب رسمي من الدولة ، وغطاء قانوني دولي، وتوافق بين القوى المعنية.

وبذلك، تبدو أنقرة أقرب إلى دعم ترتيبات أمنية دولية والمشاركة فيها، لا إلى طرح مبادرة مستقلة.وفي حال توافرت هذه الشروط، فإنّ الدور التركي المرجح، بحسب المصادر، لن يكون قتاليا بقدر ما سيكون مؤسساتيا، عبر توسيع برامج تدريب ، والمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضرّرة، وتقديم دعم لوجستي وتقني، وربما المشاركة في ترتيبات أمنية متعددة الجنسيات إذا تطوّرت آليات دولية جديدة لحماية الاستقرار على الحدود.

ويأتي أي انخراط تركي محتمل ضمن سياق إقليمي أوسع تشهده المنطقة بعد مسارات التهدئة والتفاهمات، ما يجعل هذا الدور مرتبطا بالاحتياجات اللبنانية وبموازين القوى والترتيبات الأمنية الجديدة.

كذلك، فإنّ مساهمة تركيا إلى جانب ومصر وباكستان وقطر في مشاورات إقليمية حول أمن المنطقة، على ما ترى المصادر نفسها، قد تدفعها إلى توظيف موقعها الديبلوماسي وعلاقاتها المتعددة للمساهمة في تثبيت الاستقرار، سواء عبر دعم المؤسسات اللبنانية أو ضمن ترتيبات لاحقة.

غير أنّ أي دور تركي سيبقى محكوما بحساسية التوازنات الدولية، وفق المصادر، ولا سيما الدور الأميركي والأوروبي، والموقع التاريخي لفرنسا، وطبيعة العلاقة مع الأمم المتحدة والدولة اللبنانية.