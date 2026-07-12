عن المناطق التجريبية في لبنان.. هذا ما قاله السفير الإسرائيلي لدى واشنطن

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل ليتر،أن "العمل جارٍ حاليًا على إعداد المناطق التجريبية في لبنان".
وأضاف أن "بلاده ستواصل الانسحاب من لبنان إذا نجحت تجربة "المناطق التجريبية"، مشيرًا إلى أنه في حال عدم نجاحها فستبقى القوات الإسرائيلية في مواقعها".
ورأى أن "إسرائيل تسعى إلى الانتقال إلى مرحلة تصبح فيها هذه المناطق جاهزة لاستقبال وانتشار الجيش اللبناني، لافتًا إلى أن العمل يجري بالتعاون مع الجيشين الأميركي واللبناني لتهيئة الظروف وتنفيذ الاتفاق الإطاري".