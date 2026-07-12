عن المناطق التجريبية في لبنان.. هذا ما قاله السفير الإسرائيلي لدى واشنطن

أكد لدى ، يحيئيل ليتر،أن "العمل جارٍ حاليًا على إعداد المناطق التجريبية في ".

وأضاف أن "بلاده ستواصل الانسحاب من لبنان إذا نجحت تجربة "المناطق التجريبية"، مشيرًا إلى أنه في حال عدم نجاحها فستبقى القوات في مواقعها".

ورأى أن " تسعى إلى الانتقال إلى مرحلة تصبح فيها هذه المناطق جاهزة لاستقبال وانتشار ، لافتًا إلى أن العمل يجري بالتعاون مع الجيشين الأميركي واللبناني لتهيئة الظروف وتنفيذ الاتفاق الإطاري".