تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كتل حارة تسيطر على لبنان.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
13-07-2026 | 04:53
A-
A+
كتل حارة تسيطر على لبنان.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
كتل حارة تسيطر على لبنان.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة  بنسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر، بينما ترتفع في المناطق الجبلية والداخلية.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي: 

-الحال العامة:

كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية تسيطر على المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

 معدل درجات الحرارة لشهر تموز طرابلس بين 31 و 23 درجة، بيروت بين 32 و 24، زحلة بين 34 و 18 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة مع أجواء رطبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر، تنشط الرياح أحياناً ويتكوّن الضباب أحياناً فوق الجبال المتوسطة الارتفاع.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة  بنسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر، بينما ترتفع في المناطق الجبلية والداخلية. 

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلّي على المرتفعات، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل اضافي في المناطق الجبلية والداخلية حيث تسيطر الأجواء الحارة.  

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وزيادة الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85٪.

-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحياناً، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.
مواضيع ذات صلة
بعد الطقس المعتدل.. كتل حارة ستضرب لبنان والحرارة والرطوبة إلى ارتفاع في هذه الايام
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 14:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال الأيّام المُقبلة... هكذا سيكون الطقس
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 14:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل... هكذا سيكون الطقس في الأيام المُقبلة
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 14:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها الموسمية.. هكذا سيكون طقس الايام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 14:33:43 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

اللبنانية

الجزيرة

طرابلس

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-13
Lebanon24
07:24 | 2026-07-13
Lebanon24
07:00 | 2026-07-13
Lebanon24
07:00 | 2026-07-13
Lebanon24
06:56 | 2026-07-13
Lebanon24
06:48 | 2026-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24