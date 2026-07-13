كتل حارة تسيطر على لبنان.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه العربية تسيطر على المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.معدل درجات الحرارة لشهر بين 31 و 23 درجة، بين 32 و 24، بين 34 و 18 درجة.-الطقس المتوقع في :الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة مع أجواء رطبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر، تنشط الرياح أحياناً ويتكوّن الضباب أحياناً فوق الجبال المتوسطة الارتفاع.الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر، بينما ترتفع في المناطق الجبلية والداخلية.الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلّي على المرتفعات، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل اضافي في المناطق الجبلية والداخلية حيث تسيطر الأجواء الحارة.الخميس: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وزيادة الشعور بالحر.-الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 37 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85٪.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحياناً، حرارة سطح الماء: 27 درجة.-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.