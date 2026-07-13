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لبنان

بعدما أطلق النار على زوجته.. قوى الأمن أوقفته بعد أقلّ من ساعة على تنفيذه الجريمة

Lebanon 24
13-07-2026 | 05:05
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بعدما أطلق النار على زوجته.. قوى الأمن أوقفته بعد أقلّ من ساعة على تنفيذه الجريمة
بعدما أطلق النار على زوجته.. قوى الأمن أوقفته بعد أقلّ من ساعة على تنفيذه الجريمة photos 0
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 03-07-2026، أُدخلت إلى أحد المستشفيات في محلّة حلبا المدعوة (ح. م.، مواليد عام 1986، لبنانية)، وهي مصابة بطلق ناري من بندقية صيد في بطنها، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرةً بجراحها.
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على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، اشتبهت شعبة المعلومات بقيام زوج الضحية بتنفيذ الجريمة، ويدعى:

خ. م. (مواليد عام 1974، لبناني).

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة، وبعد أقل من ساعة على وقوع الجريمة، من تحديد مكان اختبائه في بلدة عكار العتيقة، حيث كمنت له وأوقفته.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار باتجاه زوجته، ما أدى إلى وفاتها، وذلك إثر خلاف عائلي نشب بينهما.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
 
 
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قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

عكار العتيقة

القضاء

لبنان

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