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لبنان

المفتي دريان بحث والقنصل العام المصري في المستجدات واستقبل سنو والشمالي

Lebanon 24
13-07-2026 | 06:25
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المفتي دريان بحث والقنصل العام المصري في المستجدات واستقبل سنو والشمالي
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إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القنصل العام المصري في لبنان شريف سامح وبحث معه في أخر المستجدات على الساحة اللبنانية وتعزيز العلاقات بين البلدين.
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واستقبل  المفتي دريان الناشط السياسي علاء الدين الشمالي، وتم التداول في الأوضاع العامة وفي الشؤون السياسية والاجتماعية والمعيشية.

وأكد الشمالي "أهمية دور دار الفتوى الإسلامي والوطني وبخاصة قضية الموقوفين الإسلاميين ودعا النواب الى الإسراع في إقرار مشروع قانون العفو العام الشامل وإنهاء هذا القضية"، معتبرا "ان حماية الوطن والمواطنين تكون في  الالتفاف حول مؤسسات الدولة".

والتقى  المفتي دريان ،رئيس "منتدى العشائر الثقافي اللبناني" طلال الضاهر الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة صاحب السماحة في دار الفتوى، هذه الدار التي تمثل مرجعية وطنية ودينية راسخة في ترسيخ نهج الاعتدال، وصون الوحدة الوطنية، وتعزيز منطق الدولة والمؤسسات".

وأكد الضاهر "دعمنا الكامل لمواقف سماحته الحكيمة التي تدعو إلى الحوار والعيش المشترك واحترام الدستور بما يسهم في حماية لبنان وتعزيز أمنه واستقراره في هذه المرحلة الدقيقة".

ومن زوار المفتي : رئيس جمعية المقاصد السابق الدكتور فيصل سنو.
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