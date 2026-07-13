المفتي دريان بحث والقنصل العام المصري في المستجدات واستقبل سنو والشمالي

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إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان القنصل العام المصري في شريف سامح وبحث معه في أخر المستجدات على الساحة اللبنانية وتعزيز العلاقات بين البلدين.واستقبل المفتي دريان الناشط السياسي علاء الدين ، وتم التداول في الأوضاع العامة وفي الشؤون السياسية والاجتماعية والمعيشية.وأكد الشمالي "أهمية دور دار الفتوى الإسلامي والوطني وبخاصة قضية الموقوفين الإسلاميين ودعا النواب الى الإسراع في إقرار مشروع قانون العفو العام الشامل وإنهاء هذا القضية"، معتبرا "ان حماية الوطن والمواطنين تكون في الالتفاف حول ".والتقى المفتي دريان ،رئيس "منتدى العشائر الثقافي اللبناني" طلال الضاهر الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة صاحب السماحة الفتوى، هذه الدار التي تمثل مرجعية وطنية ودينية راسخة في ترسيخ نهج الاعتدال، وصون ، وتعزيز منطق الدولة والمؤسسات".وأكد الضاهر "دعمنا الكامل لمواقف سماحته الحكيمة التي تدعو إلى الحوار والعيش المشترك واحترام بما يسهم في حماية لبنان وتعزيز أمنه واستقراره في هذه المرحلة الدقيقة".ومن زوار المفتي : رئيس جمعية المقاصد السابق الدكتور فيصل سنو.