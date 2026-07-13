تعديل مواعيد مباراة الدخول لشهادة الإجازة التعليمية في كلية التربية

Advertisement

أعلن عميد كلية التربية في في إعلان رقمه 7/ت، أنه "عطفا على الإعلان رقم 2/ت تاريخ 22/5/2026 (مباراة الدخول لشهادة الإجازة التعليمية في كلية التربية للعام الجامعي 2026 - 2027)، عن تعديل مواعيد إجراء امتحانات مباراة الدخول لشهادة الإجازة في التربية والإعداد لمرحلتي والتعليم الأساسي (الحلقتان الأولى والثانية) في الاختصاصات الآتية: تربية الطفولة المبكرة، تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، تعليم اللغة في المرحلة الابتدائية، تعليم اللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية، تعليم الرياضيات في المرحلة الابتدائية، تعليم العلوم في المرحلة الابتدائية، تعليم الاجتماعيات في المرحلة الابتدائية، تربية بدنية ورياضية، تربية موسيقية، تربية فنية (فنون تشكيلية) للعام الجامعي 2026 - 2027، بحيث تصبح وفقا للآتي:الامتحانات الخطية في الثقافة العامة باللغتين العربية والأجنبية لجميع المسارات التخصصية يوم الخميس الموافق 17 أيلول 2026.الامتحانات الخطية في مادة الاختصاص للمسارين التخصصيين: تعليم العلوم وتعليم الرياضيات يوم الجمعة الموافق 18 أيلول 2026.ج- الاختبارات العملية للطلاب المقبولين في الامتحانات الخطية للمسارات التخصصية: تربية بدنية ورياضية، تربية موسيقية وتربية فنية (فنون تشكيلية) يومي الجمعة والسبت 25 و26 أيلول 2026.د- المقابلات الشفهية لجميع المسارات التخصصية يومي الثلاثاء والأربعاء في 29 و30 أيلول 2026.ه- تعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 1 تشرين الأول 2026.و- تقدم الطلبات إلكترونيا Online)) لغاية يوم السبت الموافق 12 أيلول 2026 عبر الرابط الآتي:الفرع الأول: bit.ly/pedagogyoneالفرع الثاني: bit.ly/pedagogytwoز- تقدم الطلبات حضوريا في مبنى الفرع الأول أو الفرع الثاني، لغاية يوم الاثنين الموافق 14 أيلول 2026، وفق الآتي:أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع خلال شهري وأيلول من الساعة ٩:00 صباحا حتى الساعة 1:00 ظهرا.يوم الثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر آب من الساعة ٩:00 صباحا حتى الساعة 1:00 ظهرا".وأوضح أن "المستندات المطلوبة:طلب الاشتراك معبأ بالمعلومات المطلوبة مطبوعا وموقعا من الطالب (تجدونه على الرابط الإلكتروني المعتمد).إخراج قيد إفرادي أو صورة مصدقة عنه أو صورة مصدقة عن الهوية.نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريا - القسم الثاني - أو ما يعادلها (أو نسخة عن وثيقة الترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - للعام الدراسي 2025 - 2026).صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.طابع أميري بقيمة 50,000ل.ل.رسم الاشتراك لمباراة الدخول: 1،000،000 ل.ل."ودعا الراغبين في "مزيد من المعلومات، الى الاتصال على الأرقام الآتية:- الفرع الأول (الأونسكو - بيروت): 801461/01 - 857653/01 - 785618/01- الفرع الثاني (نيو روضة - المتن): 680382/01 - 680383/01 - 680384/01 - 680193/01".