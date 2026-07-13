لغم شمال الليطاني

Advertisement

كتب طوني عيسى في" الجمهورية": "الأجندة" التي يرسمها المتفائلون بمسار الوضع اللبناني هي الآتية: تحت الضغط الأميركي الحثيث لإنجاح مفاوضات روما ومع مباشرة الوفد العسكري الأميركي مهماته في ، ستتبلور ميدانياً اتجاهات تفاهمات على تنفيذ الخطوات التجريبية الأولى على الأرض، ما يعني انسحاب من منطقتين محددتين وتولّي مسؤولية الأمن فيهما، وفي ظل هذا التفاهم، الذي قد يستلزم تطبيقه بعض الوقت ستباشر الوفود في روما تشكيل اللجان الفنية والسياسية المنبثقة من الاتفاق. وهذا التلازم بين إيجابيات الميدان والسياسة، سيؤمّن الأرضية اللازمة لزيارة رئيس الجمهورية للبيت الأبيض، المقررة في 21 من الجاري، بحيث تشهد تتويجاً للمسار الإيجابي.وفي الحسابات الأميركية، إن انخراط لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، في هذا التوقيت السياسي تحديداً، وبدء تنفيذ خطوات ميدانية، حيوي لعزل الساحة ، مع عودة النزاع العسكري المباشر بين وطهران. وترى في لجبهة الجنوب كورقة ضغط إضافية في حربها الإقليمية المتجددة. ولكن، في المقابل، تبدو طهران، ومن خلفها «حزب الله»، في وضعية الاستعداد لتفعيل أوراق المحور كافة وأياً يكن الثمن، أي لو أدى ذلك إلى استكمال تدمير الجنوب وتوسيع رقعة ، فالمطلوب إيرانياً هو الحفاظ على كل أوراق القوة وهوامش الحركة، والحفاظ على ما أمكن من عناصر القوة، التي يشكّل «حزب الله» أحد مكوناتها الأساسية. وهنا تبرز العقدة الأكثر خطورة، والتي قد تنقل الأزمة من مواجهة مع إسرائيل إلى صدام داخلي لبناني. فماذا لو قرّرت طهران، من خلال «حزب الله»، ضرب الخطوات التجريبية بذريعة أن نزع السلاح محصور بجنوب الليطاني، وأن الجيش اللبناني ليس معنياً بنزعه في شمال النهر، علماً أن إسرائيل أدرجت مناطق استراتيجيةوحساسة تخص «حزب الله» ضمن الخرائط التي تعتبرها داخل «الخط الأصفر»، وإن لم تكن قد احتلتها حتى الآن؟