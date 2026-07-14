تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مفاوضات روما اليوم تختبر التزام إسرائيل بـ"إتفاق الإطار".. لبنان يتمسك بشروط "المناطق النموذجية"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-07-2026 | 01:00
A-
A+
مفاوضات روما اليوم تختبر التزام إسرائيل بـإتفاق الإطار.. لبنان يتمسك بشروط المناطق النموذجية
مفاوضات روما اليوم تختبر التزام إسرائيل بـإتفاق الإطار.. لبنان يتمسك بشروط المناطق النموذجية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعقد اليوم الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أميركية في العاصمة الإيطالية روما، وستركّز على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية في لبنان، بالتزامن مع التنسيق الحاصل بين وفد القيادة المركزية الأميركية والجيش. وستبحث المفاوضات في تشكيل لجان عمل لحل بعض الملفات ومن بينها تثبيت الحدود والتحقق من معالجة السلاح.
Advertisement
وعُلم أنه "بتوجيهات من الرئيس جوزاف عون سيعمل الوفد اللبنانيّ في روما على أن تخلص الاجتماعات إلى تحديد بدء تنفيذ "المناطق التجريبية" وبكامل شروطها أي انسحاب الجيش الإسرائيليّ وإعادة انتشار الجيش اللبنانيّ وبدء إعادة الإعمار".
وستنعقد المحادثات عند العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة الإيطالية، أي الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت بيروت ويشارك فيها وفد لبناني يتألف من السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوّض والعميد الطيار المتقاعد زياد عقل بصفته مستشاراً لرئيس الجمهورية.
وذكرت معلومات صحافية أن "الإدارة الأميركية، وتحديداً وزارة الخارجية الأميركية، ستتابع مجريات المحادثات بالتفاصيل، وفي حال تعثرت المفاوضات، فمن الممكن أن تعود إلى واشنطن".
وقال مصدر أمني رفيع: إن خطة الجيش العملياتية للانتشار في الأماكن التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي مكتملة، والجهوزية كاملة ليس للانتشار في المناطق التجريبية فحسب، بل الانتشار في كامل المنطقة الجنوبية وصولاً حتى الحدود الدولية، علماً أن جانباً أساسياً من هذا الانتشار كان مكتملاً في منطقة جنوب الليطاني بنسبة 90 في المئة، وهو ما أكدت عليه قوات «اليونيفيل»، ولم يكن قد تبقى سوى نسبة دون الـ10%، لم تكتمل بفعل العراقيل التي وضعتها إسرائيل ورفضها الانسحاب منها.
ولفت المصدر الأمني إلى أن المباحثات الأمنية اللبنانية - الأميركية التي حصلت أخيراً كانت إيجابية جداً، وعكست التزاماً أميركياً بدور أكثر دفعاً للآلية التنفيذية لصيغة الإطار، وللتنسيق الكامل مع لبنان وإسرائيل وتبديد أي عقبات أو تعقيدات يمكن أن تنشأ في مسار التنفيذ، سواء تلك التي من شأنها أن تعرقل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية أو انتشار الجيش اللبناني فيها.
ونقل عن الرئيس عون قوله: سأطلب من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ممارسة الضغوط اللازمة على اسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في "صيغة الاطار"والمطالب اللبنانية، والاستفادة حالياً من رغبة الادارة الاميركية في تحقيق السلام في المنطقة، وتعزيز وضع لبنان في هذا المجال.
وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن "تسفر المفاوضات في روما عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم اخلاؤها".
وأضاف امام وفود زارته، ان "الجيش  يقوم بمهامه في الأراضي اللبنانية كافة، على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العسكريون، ويجب بالتالي دعمه وتوفير التجهيزات اللازمة له ، وانطلاقاً من مسؤولياتي كرئيس لجمهورية كل لبنان، اؤكد انني لن افرّط بالجنوب او بحقوق لبنان، لذلك هناك تشديد على انسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانية وتوقيعها على عدم وجود اي اطماع لها في لبنان".
من جهته قال رئيس مجلس النواب نبيه بري :"أنا ما بزعل" إذا حقق أي مسار نتيجة إيجابية ‏تصبّ في خانة وقف العدوان وإنهاء الاحتلال". ويضيف: "يا أخي، خلّيهم يحطّوا على عيني ويسكتوني بإنجاز فعلي، ‏وليس وهمياً.. أنا ما شفت شي بعد..".
وقال بري أن التفاوض المباشر الذي أفضى إلى "صيغة الإطار" لم يؤدّ إلى أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان ‏وحقوقه، وكن أكيداً أنني سأكون مسروراً إذا استطاعوا تحقيق الانسحاب وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة ‏الإعمار". 
وكرر  بري رفضه لخيار "المناطق التجريبية" التي تعني، إذا طبّقت، أن إتمام الانسحاب سيتطلب سنتين، "بالإضافة إلى ‏أن لدينا في الأساس اعتراضات على أصل هذا الطرح"، مشيراً إلى أنه كان قد اقترح استبداله بالأقضية.‏
ولاحظ بري"أن المناطق التجريبية المقترحة هي في معظمها غير محتلة"، محذّراً "من أن يكون المقصود توريط الجيش ‏بمواجهات داخلية وافتعال فتنة لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي الذي يسعى إلى استدراجنا نحو فخّها، وهذا ما ‏نتصدّى له بكل ما أوتينا من قوة وحكمة".
ولا يبدي بري اهتماماً بجولة المفاوضات في روما بين الوفدين المفاوضين اللبناني والإسرائيلي، موحياً بأنها ‏ستشكّل اجتراراً وامتداداً للمسار المتعثر.
برلمانيا، دعا الرئيس  بري الى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، غداً الأربعاء وبعد غدد الخميس، والمرتقب فيها اعادة تحريك ملف العفو العام العالق، في ظل تلويح عدد من النواب بمقاطعة الجلسة إن لم يدرج القانون على جدولها. 
وجاء الردّ سريعاً من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي اعتبر أن "مقاطعة الجلسات أمر خطير وليتحمّل مسؤولية المقاطعة من يقاطع".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
أمين عام "مجلس التعاون الخليجي": ندعم لبنان ونرحب بـ"اتفاق الإطار"
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 10:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد المنطقة الوسطى في بيروت لاطلاق "مرحلة اختبار" تنفيذ تطبيق"اتفاقية الإطار"
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 10:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان ينتظر موقف إسرائيل من"المناطق النموذجية" ونتنياهو يؤكد البقاء في الشريط الحدودي
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 10:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"روما" أمام أول اختبار لـ "اتفاق الإطار"... هل تضغط واشنطن على إسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 10:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزارة الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-07-14
Lebanon24
03:15 | 2026-07-14
Lebanon24
03:15 | 2026-07-14
Lebanon24
03:11 | 2026-07-14
Lebanon24
03:07 | 2026-07-14
Lebanon24
03:00 | 2026-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24