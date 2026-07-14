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لبنان

سرق سيّارة من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة وقوى الامن كانت بالمرصاد

Lebanon 24
14-07-2026 | 02:48
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سرق سيّارة من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة وقوى الامن كانت بالمرصاد
سرق سيّارة من الأشرفية وحاول بيعها في طريق الجديدة وقوى الامن كانت بالمرصاد photos 0
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات سرقة السّيّارات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات، بتاريخ 01-07-2026، حول قيام شخص مجهول بعرض سيّارة رباعيّة الدّفع من نوع "سوزوكي فيتارا" لون زيتي للبيع بسعرٍ مغرٍ، وذلك في محلّة طريق الجديدةبيروت.
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وبنتيجة المتابعة، تبيّن للشّعبة وجود بلاغ سرقة، بتاريخ اليوم ذاته، لسيّارة من نفس النوع والمواصفات، كانت قد سُرقت من محلّة الأشرفية.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد مكان وجود السّيّارة، وكشف هويّة السّارق، وتوقيفه، وضبط السّيّارة.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات الحثيثة، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه فيه، ويدعى: ع. ب. (مواليد عام 2000، سوري).

بالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، وخلال أقل من 24 ساعة، من توقيفه في محلّة طريق الجديدة، وضبط السّيّارة المسروقة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على سرقة السّيّارة المذكورة صباح التاريخ ذاته من محلّة الأشرفية.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع السّيارة المضبوطة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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