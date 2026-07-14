الفاتيكان يتحرك بهدوء... ولبنان العيش المشترك حاضر في اتصالاته الدبلوماسية

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تكشف أوساط دبلوماسية مطلعة أن الكرسي الرسولي يعتزم تكثيف اتصالاته خلال المرحلة المقبلة مع عدد من العواصم المؤثرة في الملف اللبناني، انطلاقاً من قناعته بأن لا يزال يشكل أولوية خاصة في اهتمام الفاتيكان، ليس فقط لخصوصيته الدينية والثقافية، بل أيضاً لما يمثله من نموذج للتعددية والعيش المشترك في منطقة .وبحسب المعلومات، فإن الفاتيكان لا ينوي إطلاق مبادرة سياسية مباشرة، بل يسعى إلى توظيف شبكة علاقاته الواسعة مع الدول الفاعلة لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم للبنان، وتشجيع مختلف الأطراف الدولية على مواكبة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ولا سيما على المستويات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.وتشير المصادر إلى أن الدبلوماسية الفاتيكانية تنطلق من مبدأ أن استقرار لبنان لم يعد شأناً محلياً فحسب، بل يشكل مصلحة إقليمية ودولية، الأمر الذي يفسر استمرار التواصل مع عواصم القرار الغربية والعربية، وحضها على عدم ترك لبنان وحيداً في مواجهة أزماته المتراكمة.ولا تستبعد الأوساط نفسها أن يركز الفاتيكان في اتصالاته على دعم مؤسسات ، وتشجيع أي مسار يعزز الاستقرار الداخلي، إلى جانب توفير المناخ المناسب لإطلاق ورشة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، باعتبار أن إنقاذ لبنان يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية، لا إلى مبادرات متفرقة.وتلفت المصادر إلى أن الكرسي الرسولي يحرص تقليدياً على اعتماد سياسة هادئة وبعيدة من الأضواء في مقاربته للملفات ، مفضلاً العمل الدبلوماسي غير المعلن على المبادرات الإعلامية، وهو ما جعل دوره في محطات سابقة يتجاوز حجمه الجغرافي إلى تأثير معنوي وسياسي لافت.وترى الأوساط أن الفاتيكان سيواصل استخدام مكانته المعنوية وعلاقاته الدولية للدفع نحو تثبيت الاستقرار في لبنان، وتشجيع على مواصلة دعمه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الحفاظ على لبنان واستقراره يبقى جزءاً من الحفاظ على صيغة العيش المشترك التي لطالما اعتبرها الكرسي الرسولي رسالة تتجاوز حدود .وترى الأوساط نفسها أن الفاتيكان سيواصل التأكيد في لقاءاته مع المسؤولين الدوليين على أهمية حماية سيادة لبنان ووحدته، ودعم مؤسساته الدستورية، وتشجيع اللبنانيين على تغليب الحوار والتوافق الداخلي، باعتبار أن أي مساعدة خارجية لن تحقق أهدافها ما لم تترافق مع إرادة لبنانية جامعة لاستعادة الدولة وتعزيز دورها.وتخلص المصادر إلى أن الكرسي الرسولي لا يطرح نفسه وسيطاً في الملفات السياسية الخلافية، بقدر ما يسعى إلى توظيف مكانته المعنوية وعلاقاته الدولية للمساعدة في توفير شبكة أمان سياسية ودبلوماسية للبنان، بما يفتح المجال أمام استعادة الثقة الدولية به، ويؤمن له أوسع دعم ممكن في هذه المرحلة المفصلية.