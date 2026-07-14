هل ستضرب موجة لاهبة لبنان قريبا؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر

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أفاد الأب خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن شهر خرج عن العادة وتميّز طقسه بصيف اعتياديّ معتدل وبقيت درجات الحرارة، حتى اليوم، تحت المعدل العام بنحو 3-4 درجات، ويعود السبب الى الضغط المرتفع المسيطر على شرق والبحر الاسود حيث تسيطر كتل هوائية بين الباردة والمعتدلة تترافق مع منخفضات جوية وامطار غزيرة تضرب حوض البحر الاسود.أضاف خنيصر: "لم يتأثر حتى اليوم بأجواء المنخفض الهندي الحار الذي يغطي شبه العربية والاردن وسوريا حيث تخطت درجات الحرارة 42 درجة في معظم المناطق، بل يتأثر لبنان خلال هذا الشهر بطقس واليونان والبحر الاسود حيث وصل الضغط الجوّي الى 1018hpa بينما تراوحت قيم الضغط المنخفض في لبنان بين 1004-1006hpa الامر الذي عزز نشاط الرياح الشمالية الغربية نحو قبرص وما زالت تتجه نحو لبنان ضمن رياح غربية رطبة ومعتدلة، لذلك نشهد بين الحين والآخر الضباب على الحبال الغربية ودرجات حرارة معتدلة نهاراً 24-25 على ارتفاع 1200 متر وفي ساعات الليل تنخفض الى 17 درجة".وأشار إلى انه من المنتظر ان يستمر شهر تموز بقسمه الثاني من 15 ولغاية 31 منه، على هذا الحال، فتتغيّب الكتل اللاهبة عن لبنان فيما ستنشط الموجات الحارة في والاردن والعراق وشبه الجزيرة العربية لتترواح بين 42 و 53 درجة.وتابع انه حتى اليوم، يستمد لبنان الجوّ المعتدل من تركيا وليس من شبه الجزيرة العربية، زقد تتمدد الكتل الحارة نحو حوض البحر الاسود في آب المقبل فترتفع درجات الحرارة في اليونان وتركيا الامر الذي سيُضفي على لبنان الجوّ الحار وربما الخانق، وذلك مع انخفاض الضغط الجوي فوق البحر الاسود.