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لبنان

الراعي: لبنان يحتاج اليوم إلى تضافر جهود جميع أبنائه ومؤسساته

Lebanon 24
14-07-2026 | 06:38
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الراعي: لبنان يحتاج اليوم إلى تضافر جهود جميع أبنائه ومؤسساته
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في الديمان، وفودا عرضت أمامه ملفات إنمائية ورعوية واجتماعية ووطنية، مؤكدةً "أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات لخدمة الإنسان اللبناني، وتعزيز صموده في أرضه، وترسيخ ثقافة العيش المشترك".
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فقد استقبل، رئيس منظمة فرسان مالطا في لبنان مروان صحناوي، يرافقه المدير العام لرابطة قنوبين للرسالة والتراث السيد جورج عرب، وجرى عرض مشروع "المساحات الخضراء" في حديقة البطريركية في الديمان، الذي يهدف إلى تأهيل المساحات الزراعية، وزراعة النباتات والأعشاب الطبية والعطرية، وتطوير المشغل الحرفي، بالتوازي مع تنفيذ مشروع للصرف الصحي حفاظًا على بيئة الوادي المقدس، على أن يُدشَّن في 29 آب المقبل. كما تناول اللقاء الأوضاع العامة والوجود المسيحي في الشرق، حيث شدد صحناوي على "ضرورة دعم بقاء المسيحيين في أرضهم"، مؤكدًا "استمرار منظمة فرسان مالطا في رسالتها الإنسانية في خدمة جميع اللبنانيين"، معلنًا "إطلاق حملة طبية واجتماعية في منطقة الأوزاعي".


ثم التقى الراعي التقى رئيس دير مار شربل – حريصا الأب نيقولا عقيقي، ومرشد العمل الرعوي الجامعي في الجامعة الأنطونية الأب روبن مخول، حيث عرضا رسالة العمل الرعوي الجامعي الممتدة إلى 35 جامعة، بينها 12 فرعًا للجامعة اللبنانية، وبرنامج المخيم الصيفي الذي يتضمن لقاءً مع الراعي في بكركي، وقداسًا للشبيبة، وجولة مسكونية على عدد من البطريركيات الشرقية، إلى جانب المشاركة في احتفالات تطويب البطريرك الياس الحويّك.


كما استقبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأنشطة في الرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو، في حضور الأمين العام المحامي بول يوسف كنعان ، وجرى عرض لبرنامج نشاطات اللجنة الاجتماعية والثقافية، و لا سيما مشروع العرس الجماعي الذي سيقام في الخامس من أيلول المقبل في بكركي، إلى جانب مشروع متابعة العائلات بعد الزواج، حيث نجحت الرابطة حتى اليوم في تنظيم 16 عرسًا جماعيًا، وأصبح عدد أولاد العائلات المستفيدة من هذه المبادرة 531 ولدًا، فيما تتكفل الرابطة تأمين الأقساط المدرسية لهم، انطلاقًا من إيمانها بضرورة مرافقة الأسرة بعد تأسيسها. كما عرض الوفد الملف الذي أعدته الرابطة لطلب دعم تعليم الأطفال من الجهات المانحة، إضافة إلى النشاط الثقافي الذي سيقام في الثامن من آب المقبل في غوسطا إحياءً لذكرى البطريرك إسطفان الدويهي.

واستقبل البطريرك الراعي، ايضا، وفدًا من وجهاء وشيوخ عشائر خلدة برئاسة الشيخ طلال الضاهر، الذي "جدد دعمه للمواقف الوطنية التي يطلقها البطريرك"، مؤكدًا "التمسك بالدولة اللبنانية، وتطبيق الدستور واتفاق الطائف، وحصرية السلاح بيد الدولة، وثوابت العيش المشترك". كما عرض الوفد أوضاع أبناء العشائر، ولا سيما ملف أحداث خلدة والعفو العام، مؤكدًا "ثقته بالدور الوطني الذي تضطلع به بكركي في الدفاع عن العدالة وكرامة جميع اللبنانيين".

كما التقى وفدًا من جمعية أصدقاء القربان، في الزيارة التقليدية السنوية التي تقوم بها الجمعية إلى الصرح البطريركي في الديمان، لمناسبة مشاركتها في تساعية القديس شربل في بقاعكفرا. وقد رحب الراعي بأعضاء الجمعية، منوها برسالتهم الروحية في نشر عبادة القربان الأقدس، والتزامهم الحياة الكنسية، متمنيًا لهم أن "يواصلوا رسالتهم في تعميق الإيمان والشهادة للمسيح بروح الصلاة والخدمة".

وأكد البطريرك الراعي خلال لقاءاته أن "لبنان يحتاج اليوم إلى تضافر جهود جميع أبنائه ومؤسساته، وإلى مبادرات إنمائية واجتماعية تعزز صمود المواطنين، وتدعم العائلة والشباب، وتحافظ على الوجود اللبناني في أرضه، بما يرسخ ثقافة الرجاء والخدمة والتعاون في مواجهة مختلف التحديات".
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الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

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