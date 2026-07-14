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لبنان

الرافعي شكرت ريزا والمنظمات الدولية والوزارات والادارات الرسمية على جهودهم في دعم النازحين

Lebanon 24
14-07-2026 | 09:28
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الرافعي شكرت ريزا والمنظمات الدولية والوزارات والادارات الرسمية على جهودهم في دعم النازحين
الرافعي شكرت ريزا والمنظمات الدولية والوزارات والادارات الرسمية على جهودهم في دعم النازحين photos 0
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استقبلت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي في مكتبها في سرايا طرابلس، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وكان عرض لواقع الاستجابة الإنسانية والتنموية في الشمال، ولا سيما في ظل تداعيات أزمة النزوح الأخيرة، وسبل دعم المجتمعات المضيفة وتعزيز المشاريع الإنمائية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل.
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وشكرت الرافعي "ريزا والمنظمات الدولية والوزارات والادارات الرسمية المعنية بملف النازحين، على جهودهم في سبيل دعم ومساعدة النازحين"، مشيرة إلى أن "الدعم لن يقتصر على المساعدات الإنسانية، بل سيتوسع ليشمل مشاريع تنموية مستدامة تعزز صمود المناطق المضيفة".

وشددت على "أهمية دعم البلديات التي تحملت أعباء كبيرة نتيجة استضافة النازحين، سواء من الجنوب أو من سوريا"، مؤكدة أن "تعزيز قدراتها بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المتزايدة وتلبية احتياجات المواطنين".

ولفتت الرافعي إلى أن "الشمال، ولا سيما طرابلس وعكار، بأمس الحاجة إلى مشاريع إنتاجية وتنموية تخلق فرص عمل للشباب وتحد من البطالة"، شاكرة "الحكومة على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تشكل رافعة اقتصادية للمنطقة، وفي مقدمها مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، ومرفأ طرابلس، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وإعادة تفعيل مشروع سكة الحديد، إلى جانب تنفيذ مشاريع إنمائية محلية في مجالات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين".

من جهته، أثنى ريزا على جهود الرافعي و"مساهمتها في ترسيخ التعاون القائم بين المؤسسات الرسمية، والمحافظة، والمنظمات الدولية"، مشيرا إلى أن "التجارب التي شهدها لبنان خلال الأزمات المتعاقبة أسهمت في بناء آلية عمل مشتركة أكثر فاعلية وانسيابية، ما انعكس إيجابا على سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على هذا النهج وتعزيزه بصورة مستمرة، بما يضمن جهوزية أفضل لمواجهة أي تحديات أو أزمات مستقبلية، ويؤمن استجابة أكثر فعالية لخدمة المواطنين والمجتمعات المضيفة".

وأشار الى أن "الأمم المتحدة تواصل جهودها لتأمين التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية التي أُطلقت بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية"، لافتا إلى أن "التمويل المتوافر حتى الآن لا يزال دون المستوى المطلوب، فيما تستمر الاتصالات مع الدول المانحة لتأمين الدعم اللازم".

وأكد أن "خطة الاستجابة للأزمة ستستمر خلال المرحلة المقبلة ولن تتوقف مع نهاية العام، كما يشاع، بل ستتواصل بالشراكة مع الأمم المتحدة والجهات المانحة، وان المساعدات المرتقبة ستشمل الأسر المتضررة والمجتمعات المضيفة، وستتركز على القطاعات الأساسية، ولا سيما الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم مشاريع تنموية توفر فرص عمل وتعزز صمود المجتمعات المحلية، بما يواكب الاحتياجات المتزايدة في مختلف المناطق اللبنانية، ومنها الشمال".
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وزارة الشؤون الاجتماعية

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