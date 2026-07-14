تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

موقع "Le Diplomat": لهذا السبب تصبّ المُفاوضات في مصلحة "حزب الله"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-07-2026 | 10:30
A-
A+
موقع Le Diplomat: لهذا السبب تصبّ المُفاوضات في مصلحة حزب الله
موقع Le Diplomat: لهذا السبب تصبّ المُفاوضات في مصلحة حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 
أفاد موقع "Le Diplomat" الفرنسيّ، أنّه "إذا انهارت المذكرة المبرمة بين واشنطن وطهران، فلن تقتصر المسألة الجوهرية على ميزان القوى بين الولايات المتحدة وإيران فحسب، بل ستتحوّل فوراً لتشمل لبنان أيضاً. فللوهلة الأولى، قد يبدو أن انهيار القناة التفاوضية بين إيران والولايات المتحدة من شأنه تقويض هذه العملية، غير أن العكس ممكن أيضاً. فكلما ازداد الموقف تعقيداً وتشدداً في ما يتعلق بإيران، تزايدت رغبة واشنطن في إبقاء الجبهة اللبنانية تحت السيطرة، ليس فقط سعياً وراء تسوية دائمة، بل للحيلولة دون تحوّل لبنان إلى عامل إضافي يُؤجج التصعيد الإقليميّ".
Advertisement
 
وبحسب مقال للموقع ترجمه "لبنان 24"، "هنا تكمن المعضلة. فالعملية الدبلوماسية التي تفشل في تحقيق نزع سلاح "حزب الله" لا تُعيد السيادة اللبنانية، بل تكتفي بتأجيل استعادتها، وتترك جوهر المشكلة من دون حلّ: وجود قوة مسلحة مستقلة على الأراضي اللبنانية، تمتلك سلطة اتخاذ القرار بشأن الحرب والسلم بمعزل عن الدولة".
 
وأضاف الموقع: "في البداية، كان يُمكن توصيف عملية واشنطن بأنّها مُحاولة للتوصل إلى تسوية تشمل: تثبيت الحدود، وإدارة الانسحاب الإسرائيلي، وتأمين الجنوب، وإعادة الدولة اللبنانية إلى الحراك الدبلوماسي. وبدا الطرح منطقياً من الناحية النظرية. فالدولة ذات السيادة تتفاوض ولا تكتفي بالخضوع. والتفاوض عندما تقوم به سلطة تمتلك فعلياً حقّ إحتكار القرار يُمكن أن يُعدّ ممارسةً للسيادة".
 
وأفاد أنّه "إذا تعثرت المذكرة الإيرانية - الأميركية، فإن العملية الأميركيّة قد تُغيّر طبيعتها، إذ لن تعود مجرد إطار لتسوية، بل ستتحوّل إلى آلية لاحتواء الجبهة اللبنانية بالتزامن مع تصاعد المواجهة مع إيران. وحينها، ستسعى واشنطن إلى تحقيق الاستقرار في لبنان، لا بهدف استعادة سيادته في المقام الأول، بل لمنع فتح جبهة إضافية".
 
ووفق الموقع الفرنسيّ، فإنّ "تحقيق الاستقرار في جبهة ما دون نزع سلاح القوة القادرة على إشعالها مجدداً لا يحلّ المشكلة، بل يقتصر الأمر على إدارة الوضع بما يخدم مصلحة الطرف الذي يمتلك السلاح".
 
وقال: "لا يحتاج "حزب الله" إلى تحقيق انتصار مدوٍ. فكل ما يحتاجه هو مرور الوقت، واستمرار المفاوضات، وأن تتحدث السلطة التنفيذية اللبنانية باسم الدولة دون ممارسة كامل صلاحياتها، مع تأجيل مسألة السلاح إلى وقت لاحق".
 
وتابع الموقع الفرنسيّ: "قد تسعى واشنطن في ظل الأزمة الإيرانية، إلى إيجاد شركاء إقليميين قادرين على الحفاظ على توازن القوى، مما يجعل المملكة العربية السعودية لاعباً محورياً. وقد يرغب الأميركيون في منع القوى اللبنانية المتمسكة بالسيادة من نسف إطار التفاوض في اللحظة التي تُحاول فيها الإدارة الأميركية احتواء التصعيد مع طهران. أما المستوى الثاني فهو سعودي. فقد تدفع الرياض القوى السيادية اللبنانية إلى البقاء في مسار التفاوض، ليس لتجنب اتهامات "حزب الله"، بل للحفاظ على الإطار الدبلوماسي الذي تريده واشنطن. فـ"الحزب" يخرج رابحاً في كلتا الحالتين: إذا استمرت المفاوضات، فإنها تطيل أمد الوضع الراهن، وإذا فشلت، يمكن لـ"حزب الله" تصوير المسار الأميركي على أنه طريق مسدود. وبالتالي، فإن الفخّ لا يكمن فيما قد يقوله "الحزب"، بل فيما سينتج فعلياً عن هذا المسار".
 
وفي ما يتعلّق بالمستوى الثالث، يقول موقع "Le Diplomat"، إنّ "القوى السيادية ستُوافق بدافع الحذر أو الواقعية أو الرغبة في عدم إغضاب حلفائها العرب والغربيين، على مواصلة المفاوضات. وقد تفعل ذلك بنوايا حسنة: لتجنب الحرب، والحفاظ على الدعم الدولي، وإبقاء فرصة التسوية قائمة، وتجنب الظهور بمظهر المسؤول عن انهيار المسار الدبلوماسي".
 
وأضاف: "إذا لم تكن النتيجة هي نزع سلاح "حزب الله"، فإن المسار يصبّ موضوعياً في مصلحته. ليس لأن القوى السيادية تريد ذلك، ولا لأن الرياض ترغب فيه، ولا لأن واشنطن تسعى بالضرورة لتعزيز قوة "الحزب"، بل لأنّ أيّ إدارة للأزمة ما لم تتضمن نزع السلاح تُعزز النظام القائم: دولة معترف بها لكنها عاجزة عن فرض سلطتها بمفردها، وجيش وطني يُطلب منه الانتشار لكنه يفتقر إلى احتكار سياسي كامل لاستخدام القوة، وسلطة تنفيذية تتفاوض لكنها لا تتّخذ قرارات حاسمة، و"حزب الله" يحتفظ بجوهر قوته الفعلية.
 
وأشار إلى أنّه "هنا تكمن المفارقة الجوهرية. فـ"حزب الله" يُندّد بالمفاوضات، ويُهاجم بشدة الإملاءات الأميركية، ويرفض أي شكل من أشكال التطبيع، ويتبنى خطاب "المقاومة"، ويتّهم خصومه بالاستسلام، لأنّه مضطر للقيام بذلك، فهذه ضرورة تفرضها سرديته السياسية التي ترتكز على الرفض والمواجهة والادعاء بأنه وحده يمثل خط الدفاع عن لبنان".
 
وأضاف الموقع: "ومع ذلك، فإن هذه المفاوضات تصب عملياً في مصلحته. فهي تنقل ملف السلاح إلى طاولة المفاوضات الدبلوماسية، وتحوّل قراراً لبنانياً سيادياً إلى مسألة مرهونة بانتظار تسوية إقليمية. كما أنها تتيح للسلطة التنفيذية الادعاء بأنها تتحرّك وتتخذ إجراءات، من دون أن تعالج فعلياً جوهر المشكلة. وأخيراً، فهي تُمكّن "حزب الله" من الاحتفاظ بترسانته العسكرية، بينما تترك الدولة لتتحمل العواقب السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للوضع القائم".
 
وتابع: "لهذا السبب، يجب علينا التوقف عن تصوير المشكلة وكأنها تعتمد حصراً على "حزب الله". فمع صحة القول إنّ "الحزب" يرفض التخلي عن سلاحه، إلا أن هذا الطرح يظل غير كافٍ، إذ يكمن جوهر المشكلة في تقصير جسيم من جانب السلطة التنفيذية اللبنانية. ففي دولة تستحقّ هذا الاسم، لا تُعد قضايا الأمن والسلطة محلاً للنقاش أو الجدل، بل هي وظائف أساسية للحكم. يُمكن للمرء أنّ يُناقش السياسات الاقتصادية، أو الإصلاحات الإدارية، أو الخيارات الاجتماعية، أو أولويات الميزانية، لكن لا مجال للنقاش حول احتكار الدولة لاستخدام السلاح".
 
وختم قائلاً: "وعليه، فإن نزع سلاح "حزب الله" ليس تنازلاً يُنتزع من فصيل مُسلّح، بل هو التزام يقع على عاتق السلطة التنفيذية اللبنانية. فمن واجب هذه السلطة ضمان السيادة وسلامة الأراضي وسلطة الدولة وأمن المواطنين، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والسلم. وإن السماح بتحويل هذه المسألة إلى موضوع للتفاوض المستمرّ لا يعني أن السلطة التنفيذية تكسب الوقت، بل يعني أنها تتخلى عن مهمتها. وبناءً على ذلك، يصبح معيار التحليل بسيطاً: إنّ أيّ خطوة يتّخذها دعاة السيادة أو السلطة التنفيذية اللبنانية ما لم تكن نزع السلاح تخدم موضوعياً مصالح "حزب الله"، بغض النظر عن النوايا، أو الخطابات، أو الضغوط الأميركية أو السعودية أو الدولية. فما دام "الحزب" محتفظاً بسلاحه، فإنه يحتفظ بالقدرة على البتّ في قضايا جوهرية. إذ لا جدوى من البيانات والاجتماعات ومساعي الوساطة ووعود الانسحاب والترتيبات الأمنية، ما لم تستعد الدولة احتكارها لاستخدام القوة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي: لهذا السبب يرى "حزب الله" في الإتفاق الإيراني انتصاراً له
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 18:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب لن تتخلى إيران عن "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 18:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام متوجها لـ "حزب الله": لتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 18:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عريضة نيابية لبقاء "اليونيفيل": "حزب الله" و"القوات"لم يوقعا
lebanon 24
Lebanon24
14/07/2026 18:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

لبنان 24

حزب الله

الإيراني

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:56 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2026-07-14
Lebanon24
11:00 | 2026-07-14
Lebanon24
10:56 | 2026-07-14
Lebanon24
10:50 | 2026-07-14
Lebanon24
10:49 | 2026-07-14
Lebanon24
10:40 | 2026-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24