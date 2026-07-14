تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتفاق الإطار… هل يعزل لبنان عن المواجهة الأميركية – الإيرانية؟

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
14-07-2026 | 14:00
A-
A+
اتفاق الإطار… هل يعزل لبنان عن المواجهة الأميركية – الإيرانية؟
اتفاق الإطار… هل يعزل لبنان عن المواجهة الأميركية – الإيرانية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
منذ الإعلان عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لم يعد النقاش مقتصراً على مستقبل الجنوب أو آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش، بل تجاوز ذلك إلى سؤال أكثر عمقاً: هل يشكل هذا الاتفاق بداية مسار يعزل لبنان عن المواجهة الكبرى بين الولايات المتحدة وإيران، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة قد تنهار مع أول تصعيد إقليمي؟
Advertisement

توقيت الاتفاق وحده كفيل بإثارة هذا السؤال. فقد جاء في لحظة تشهد فيها المنطقة أعلى مستويات التوتر منذ سنوات، مع احتدام الصراع الأميركي – الإيراني في الخليج، وتصاعد المواجهة حول مضيق هرمز، وتراجع فرص الوصول إلى تسوية شاملة للملف النووي. لذلك، يصعب النظر إلى الاتفاق باعتباره شأناً لبنانياً داخلياً، بل يبدو جزءاً من إعادة رسم المشهد الأمني في الشرق الأوسط.

لبنان… من ساحة مواجهة إلى ساحة احتواء

على مدى عقود، كان جنوب لبنان أحد أبرز ميادين الاشتباك غير المباشر بين واشنطن وطهران. فكل أزمة إقليمية كانت تنعكس سريعاً على الحدود اللبنانية، سواء عبر التصعيد العسكري أو من خلال الرسائل الأمنية المتبادلة.

اليوم، يبدو أن الولايات المتحدة تحاول تغيير هذه المعادلة. فبدلاً من إبقاء الجبهة اللبنانية مفتوحة على احتمالات الانفجار، تسعى إلى إدخالها في إطار تفاوضي طويل الأمد، يحدّ من فرص تحولها إلى ساحة حرب كلما تصاعد التوتر مع إيران.

بهذا المعنى، لا يقتصر اتفاق الإطار على تنظيم العلاقة الأمنية بين لبنان وإسرائيل، بل يندرج ضمن استراتيجية أميركية أوسع تهدف إلى تفكيك الجبهات المرتبطة بإيران، وعزل كل ساحة عن الأخرى، بحيث لا يؤدي أي تصعيد في الخليج أو في أي منطقة إلى اشتعال تلقائي في جنوب لبنان.

الحسابات الأميركية… تقليل عدد الجبهات

تعرف واشنطن أن أي مواجهة مباشرة مع إيران لن تبقى محصورة في الخليج. فالقواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية، وحلفاء إيران في أكثر من ساحة، جميعها تمثل عناصر ضغط يمكن أن تتحول إلى ميادين اشتباك متزامنة.
من هنا، يصبح تحييد لبنان مكسباً استراتيجياً بحد ذاته. فكل جبهة يتم إخراجها من معادلة الحرب تمنح الولايات المتحدة هامشاً أوسع لإدارة أي مواجهة محتملة، وتخفف في الوقت نفسه العبء العسكري عن إسرائيل، التي كانت تنظر دائماً إلى الجبهة الشمالية باعتبارها الأخطر والأكثر كلفة.

ولهذا السبب، يرى كثير من المراقبين أن الاتفاق لا يخدم الاستقرار اللبناني فقط، بل يخدم أيضاً الرؤية الأميركية لإدارة الصراع مع إيران بأقل عدد ممكن من الجبهات المفتوحة.

لكن الحرب لا تُحسم في لبنان

رغم أهمية الاتفاق، فإن مركز الثقل في الأزمة الإقليمية لم يعد في جنوب لبنان.فالتوتر الحقيقي يدور اليوم في بحر الخليج، حيث تتشابك ملفات الملاحة في مضيق هرمز، والعقوبات الاقتصادية، والبرنامج النووي الإيراني، والوجود العسكري الأميركي.هذه الملفات هي التي تحدد اتجاه العلاقة بين واشنطن وطهران، وهي التي قد تقود إلى الحرب أو إلى التسوية.

أما الجبهة اللبنانية، فقد تصبح أقل قابلية للاشتعال إذا نجح الاتفاق، لكنها لن تكون قادرة وحدها على منع اندلاع مواجهة إقليمية إذا انفجرت تلك الملفات.بمعنى آخر، الاتفاق قد يمنع انتقال الحرب إلى لبنان، لكنه لا يمنع الحرب نفسها.

ماذا لو انهارت المفاوضات؟

تكمن هشاشة الاتفاق في أنه يرتبط بمناخ سياسي إقليمي شديد التعقيد.فإذا نجحت المفاوضات الأميركية – الإيرانية، أو تمكن الطرفان من ضبط التوتر في الخليج، فقد يتحول الاتفاق إلى بداية مرحلة جديدة من الهدوء على الحدود اللبنانية.

أما إذا انهارت تلك المسارات، وعادت المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، فإن الضمانات التي يقوم عليها الاتفاق ستتعرض لاختبار قاسٍ.وحينها، لن يكون السؤال ما إذا كان الاتفاق قائماً على الورق، بل ما إذا كانت الظروف الإقليمية ستسمح باستمراره عملياً.

بين الاتفاق والتسوية

ثمة فارق جوهري بين اتفاق يخفف احتمالات الحرب، واتفاق ينهي أسبابها.
اتفاق الإطار ينتمي إلى الفئة الأولى.فهو يعالج جانباً من الأزمة، ويمنح لبنان فرصة للخروج من دائرة الاشتباك المباشر.
ولهذا، فإن مستقبل الاتفاق سيبقى مرتبطاً بمصير التفاهمات الكبرى في المنطقة أكثر من ارتباطه بالتفاهمات اللبنانية وحدها.

إذا نجح الاتفاق في تثبيت الهدوء جنوباً وهو أمر شبه مستحيل حسب المراقبين، وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، وترسيخ الاستقرار الأمني، يكون قد أنجز مهمته الأساسية: تحييد الساحة اللبنانية عن صراع تتجاوز أسبابه وحدوده الجغرافيا اللبنانية.

أما الحرب الإقليمية نفسها، فإن قرارها لم يعد يُصنع على الحدود الجنوبية للبنان، بل في توازنات الخليج، وفي مضيق هرمز، وعلى طاولة التفاوض بين واشنطن وطهران.

وهنا تكمن الحقيقة الأساسية: اتفاق الإطار قد يحمي لبنان من الحرب، لكنه وحده لا يستطيع أن يمنعها.
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هل يفرمل "اتفاق الإطار" التدخل الإيراني في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 00:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تسرّع لبنان في التوقيع على "اتفاق الإطار"؟
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 00:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يفتح "اتفاق الإطار" باب الاشتباك الداخلي في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 00:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل عن اتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل: الدولة أثبتت أنها قادرة على تحقيق مصلحة اللبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
15/07/2026 00:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:32 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:48 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:24 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-07-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-07-14
Lebanon24
16:20 | 2026-07-14
Lebanon24
16:15 | 2026-07-14
Lebanon24
16:00 | 2026-07-14
Lebanon24
15:56 | 2026-07-14
Lebanon24
15:30 | 2026-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24