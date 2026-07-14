في عيدها الوطني.. فرنسا تجدد التزامها بدعم لبنان وسيادته

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تحت شعار "العمل في خدمة الشعب اللبناني"، أحيا في ، هيرفيه ماغرو، العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر، في حفلٍ غلب عليه طابع الرصانة والتضامن مع المتضررين من الحرب، بحضور رسمي وديبلوماسي رفيع.وأكد السفير ماغرو في كلمته مستمرة في الوقوف إلى جانب لبنان، مستعرضاً جهود بلاده الإنسانية التي شملت مساعدات طارئة بقيمة 17 مليون ، ودعماً للقطاعات الصحية والتعليمية، معلناً عن إعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل الإضافية في الجامعات الرسمية، وتخصيص قرض بقيمة 75 مليون يورو للمساهمة في إعادة إعمار .سياسياً، شدد ماغرو على دعم لخيارات في مسار المفاوضات لإنهاء الحرب، داعياً إلى بناء "لبنان السيد" الذي تحتكر فيه الدولة وحدها السلاح، مؤكداً في الوقت ذاته أن تحقيق النهوض الاقتصادي والمالي مرهون بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وعلى رأسها إصلاح وكشف حقيقة انفجار المرفأ.ختم ماغرو كلمته بتأكيد ثبات الالتزام الفرنسي تجاه لبنان رغم التحديات، معرباً عن أمله في أن يستعيد لبنان استقراره وينعم بسلام مستدام لمستقبل أجياله الشابة.