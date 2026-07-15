الرافعي بحثت مع رؤساء بلديات الضنية في الملفات الإنمائية والخدماتية

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استقبلت محافظ في الإنابة إيمان الرافعي، في مكتبها في سرايا ، عددا من رؤساء بلديات واتحاداته، في لقاء خصص لبحث أبرز الإنمائية والخدماتية التي تهم المنطقة، وفي مقدمها ملف النفايات، إلى جانب الإسراع في تأهيل الطريق العام في محلة باي جيدا، بالتنسيق مع .ورئيس واقع البلديات والتحديات التي تواجهها، ولا سيما في ظل تفاقم ، مؤكدا أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع المحافظة لإيجاد حلول عملية وسريعة. وأشار إلى الاتفاق على عقد اجتماع موسع قريب يضم جميع بلديات ، بحضور المحافظ والقائمقام، لوضع آلية تنفيذية لمعالجة هذا الملف.كما تناول البحث أوضاع الطريق العام في محلة بيت جيدا، لافتا إلى أن الاتصالات التي أجريت مع للهيئة للإغاثة أثمرت إدراج المشروع على مسار التلزيم، على أن تنطلق أعمال التأهيل في أقرب فرصة ممكنة، لما للطريق من أهمية حيوية في ربط قرى وتسهيل حركة المواطنين.وشهد اللقاء طرح عدد من الأفكار والمشاريع الإنمائية الهادفة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في الضنية، حيث اقترح عدد من رؤساء البلديات، وفي مقدمهم رئيس بلدية بقاعصفرين الدكتور خالد بدره، تنفيذ مشروع سياحي متكامل يضم منتجعاً عالميا ومرافق للتزلج، مستفيدا من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة.وأوضح بدره أن البلدية تعمل منذ توليها مهامها على إطلاق مشاريع إنمائية وسياحية، أبرزها إنشاء مجمع سياحي يضم مطاعم ومقاهي ومسابح على أحد العقارات العائدة للبلدية، إلى جانب العمل على إعداد مشروع لإنشاء مركز للتزلج في المرتفعات التي يصل ارتفاعها إلى نحو 2400 متر، بهدف تحويل الضنية إلى وجهة سياحية على مدار العام واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة.وأكدت الرافعي، من جهتها، حرص المحافظة على متابعة مختلف الملفات الإنمائية والخدماتية في الضنية بالتنسيق مع البلديات والإدارات الرسمية المعنية، مشددة على أن معالجة أزمة النفايات وتأهيل البنى التحتية، وفي مقدمها طريق بيت جيدا، تشكلان أولوية لما لهما من أثر مباشر على حياة المواطنين.وأضافت أن المحافظة ستواصل القيام بكل ما يلزم لتسريع تنفيذ المشاريع المطروحة، وتعزيز التعاون مع الهيئة العليا للإغاثة والوزارات المختصة والجهات المانحة، مؤكدة أن الأفكار التنموية التي طُرحت، ولا سيما المشاريع السياحية، تستحق الدعم والمتابعة لما يمكن أن توفره من فرص للنهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في قضاء الضنية".