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لبنان

محادثات روما اختُتمت من دون جدول زمني واضح لتنفيذ الانسحابات.. صحيفة إسرائيلية تتحدث

Lebanon 24
15-07-2026 | 13:00
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محادثات روما اختُتمت من دون جدول زمني واضح لتنفيذ الانسحابات.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
محادثات روما اختُتمت من دون جدول زمني واضح لتنفيذ الانسحابات.. صحيفة إسرائيلية تتحدث photos 0
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أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن المحادثات بين لبنان وإسرائيل التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما اختُتمت من دون التوصل إلى جدول زمني واضح لتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المتعهد بها من مناطق في جنوب لبنان.
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وبحسب الصحيفة، ناقش الطرفان خلال الاجتماعات، التي جرت برعاية أميركية، آليات تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب، والذي يتضمن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من مناطق محددة في الجنوب في  مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني فيها.

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن إسرائيل وافقت على الانسحاب من منطقتين ضمن ما وصفته بـ"المناطق التجريبية"، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة لا يزال مرتبطاً بمناقشة الترتيبات الأمنية والآليات الميدانية المطلوبة.

ونقلت الصحيفة أن الوفد اللبناني طالب ببدء الانسحاب الإسرائيلي من دون تأخير، مؤكداً أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فيما شدد الجانب الإسرائيلي على ضرورة وجود ضمانات أمنية تحول دون عودة أي تهديدات عسكرية إلى المناطق التي ستنسحب منها قواته.

ولفتت الصحيفة إلى أن محادثات روما تأتي ضمن مسار تفاوضي تدعمه الولايات المتحدة بهدف تنفيذ التفاهمات القائمة بين لبنان وإسرائيل، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، لم يتم خلال الاجتماعات تحديد موعد نهائي لبدء الانسحاب، إلا أن الطرفين اتفقا على مواصلة البحث في التفاصيل الفنية المرتبطة بآلية التنفيذ والخطوات المقبلة.
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