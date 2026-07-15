محادثات روما اختُتمت من دون جدول زمني واضح لتنفيذ الانسحابات.. صحيفة إسرائيلية تتحدث

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أفادت صحيفة "تايمز أوف " بأن المحادثات بين وإسرائيل التي عُقدت في العاصمة اختُتمت من دون التوصل إلى جدول زمني واضح لتنفيذ الانسحابات المتعهد بها من مناطق في .وبحسب الصحيفة، ناقش الطرفان خلال الاجتماعات، التي جرت برعاية أميركية، آليات تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بين وتل أبيب، والذي يتضمن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من مناطق محددة في الجنوب في مقابل تعزيز انتشار فيها.وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن إسرائيل وافقت على الانسحاب من منطقتين ضمن ما وصفته بـ"المناطق التجريبية"، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة لا يزال مرتبطاً بمناقشة الترتيبات الأمنية والآليات الميدانية المطلوبة.ونقلت الصحيفة أن الوفد اللبناني طالب ببدء الانسحاب من دون تأخير، مؤكداً أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وبسط سلطة كامل الأراضي ، فيما شدد الجانب الإسرائيلي على ضرورة وجود ضمانات أمنية تحول دون عودة أي تهديدات عسكرية إلى المناطق التي ستنسحب منها قواته.ولفتت الصحيفة إلى أن محادثات روما تأتي ضمن مسار تفاوضي تدعمه بهدف تنفيذ التفاهمات القائمة بين لبنان وإسرائيل، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب.ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، لم يتم خلال الاجتماعات تحديد موعد نهائي لبدء الانسحاب، إلا أن الطرفين اتفقا على مواصلة البحث في التفاصيل الفنية المرتبطة بآلية التنفيذ والخطوات المقبلة.