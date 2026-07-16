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لبنان

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
16-07-2026 | 04:48
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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل و دون تعديل في الداخل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة .
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:
طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل وضمنها في المناطق الساحلية، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ .

 معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32 درجة، طرابلس بين 31 و 23 درجة، زحلة بين 34 و 18 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و انخفاضها بشكل محدود فوق الجبال، مع رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر و رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية ، كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

 الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل و دون تعديل في الداخل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة .

 السبت:  قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية و ارتفاعها في المناطق الجبلية ، مترافقة برطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.



الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة برطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ ، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 30 درجة، في الداخل من 16 الى 37 درجة.

-الرياح السطحية:جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع:متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 85%.

-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.

-الضغط الجوي:758 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

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