كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل و دون تعديل في الداخل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة .
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان
مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل وضمنها في المناطق الساحلية، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ .
معدل درجات الحرارة لشهر تموز
في بيروت
بين 24 و 32 درجة، طرابلس
بين 31 و 23 درجة، زحلة
بين 34 و 18 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و انخفاضها بشكل محدود فوق الجبال، مع رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر و رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية ، كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل و دون تعديل في الداخل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة .
السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية و ارتفاعها في المناطق الجبلية ، مترافقة برطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.
الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة برطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ ، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.
- الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 30 درجة، في الداخل من 16 الى 37 درجة.
-الرياح السطحية:جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
-الانقشاع:متوسط.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 85%.
-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.
-الضغط الجوي:758 ملم زئبق.