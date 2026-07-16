شركتان و61 أجيراً وهمياً.. "الضمان" يشطبهم ويسترد التقديمات

كشفت عمليات التفتيش والمراقبة في تسجيل شركتين لا تمارسان أي نشاط فعلي، إلى جانب 61 أجيراً وهمياً على اسميهما.

وأوضح الصندوق أن الشركتين هما "SMA Group SARL - Single Partner" و"Turn on your cell phone"، وقد جرى شطبهما مع الأجراء من السجلات.

كما اتُخذت الإجراءات اللازمة لاستعادة التقديمات التي حصل عليها المسجلون من دون وجه حق، ضمن مسار حماية أموال المضمونين ومنع التلاعب والهدر.