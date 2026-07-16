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لبنان

شركتان و61 أجيراً وهمياً.. "الضمان" يشطبهم ويسترد التقديمات

Lebanon 24
16-07-2026 | 04:53
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شركتان و61 أجيراً وهمياً.. الضمان يشطبهم ويسترد التقديمات
شركتان و61 أجيراً وهمياً.. الضمان يشطبهم ويسترد التقديمات photos 0
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كشفت عمليات التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسجيل شركتين لا تمارسان أي نشاط فعلي، إلى جانب 61 أجيراً وهمياً على اسميهما.

وأوضح الصندوق أن الشركتين هما "SMA Group SARL - Single Partner" و"Turn on your cell phone"، وقد جرى شطبهما مع الأجراء من السجلات.

كما اتُخذت الإجراءات اللازمة لاستعادة التقديمات التي حصل عليها المسجلون من دون وجه حق، ضمن مسار حماية أموال المضمونين ومنع التلاعب والهدر.

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