سجالات حادة في مجلس النواب... إليكم ما تمّ إقراره في جلسة اليوم

رفع الجلسة العامة بعد تلاوة المحضر، على ان تستأنف عند الساعة السادسة من مساء اليوم .

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وكان مجلس النواب استأنف قبل ظهر اليوم، جلسته التشريعية، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب.





وطرح مشروع القانون الرامي إلى تعديل البندين الاول والثاني من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 / 83 المتعلق بقانون الدفاع المدني، فاقر وذلك بعد رفع سنوات المدرسة الحربية من ثلاث سنوات إلى اربع سنوات لمعادلتها والحصول على إجازات بثلاثة اختصاصات.

كما اقر مشروع القانون المتعلق بتعديل البند الرابع من المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83المتعلق بقانون الدفاع الوطني ويتعلق بمزاولة الضباط لمهنة التعليم من حملة شهادات عليا.

واقر مشروع القانون الرامي إلى زيادة حصة في رأسمال البنك الاوروبي لاعادة الإعمار والتنمية.

كذلك، أقرّ مجلس النواب تمديد ولاية رئيس الجامعة لمدة 6 أشهر.

كما أقرّ إقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.

وأقرّ مجلس النواب القانون الرامي إلى تعديل مواد في القانون رقم 305 تاريخ 4/3 /2001، إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان.

كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند (1) من الفقرة سادساً من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963.



وأقر أيضا اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب اللبناني.



وأقر اقتراح القانون الرامي إلى استعمال وحماية شارة الصليب الاحمر اللبناني.



وأقر اقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الاحياء المائية في لبنان مع ادخال تعديلات لانصاف الصيادين لا سيما الصيادين الصغار.

سجال

وكانت استُهلّت الجلسة بسجال عندما كانت النائبة بولا يعقوبيان تُناقش مشروع القانون الذي يتعلق بقانون الدفاع الوطني الخاص بحيازة إجازات للضباط وتعاون بين المدرسة الحربية والجامعة اللبنانية.



وبينما كانت يعقوبيان تُشيد بمشروع القانون، صفّق عدد من النواب وقالوا لها: "مبروك الصلحة"، في إشارة إلى السجال الذي وقع بينها وبين في جلسة الأمس.

فردّت يعقوبيان: "بخصوص الزقفة، هيدا ما خصّه، أنا عم بحكي بموضوعية عن مشروع القانون، بس بعدني بدي اعتذار من وزير الدفاع على قلة التهذيب وردّه النابي".



فتدخّل مجلس النواب الياس بوصعب قائلاً: "ما فيكي تقولي قلة تهذيب".

أما النائب أديب عبد المسيح فطالب بشطب العبارة من المحضر، معتبراً أنها لا تليق بحقّ وزير الدفاع.



وتدخّل رئيس مجلس النواب قائلاً: "يا جماعة، اليوم آخر جلسة إلا إذا حابين تجوا السبت والأحد. كل الجرايد مبارح قالت إنو كانت الجلسة فوضى، ما فينا نكفّي هيك". فردّ النائب رازي الحاج ممازحًا: "هيدي إشاعة دولة الرئيس".



وخلال النقاش، قال عبد المسيح: "وزير الدفاع اللي كلنا منحبه وكلّه أخلاق"، فردّت عليه يعقوبيان قائلة: "مش مظبوط، ما بسمحلك، ترضاها على أمك أو أختك؟".



أما منسى فقال: "مش غلط الإنسان يكون مثقّف ومهذّب"، فردّت يعقوبيان عليه: "ويعتذر".

وقال بو صعب: "يا بولا خلص بقى"، أما برّي فتوجّه إلى يعقوبيان قائلاً: "ليش عم تعملي فوضى؟".



وردّت يعقوبيان قائلة: "مبارح وزيرة التربية طلبتوا منها تعتذر على كلمة "غوغائيين" الكلام اللي قاله وزير الدفاع أكبر بكتير". فقال لها بو صعب: "الوزيرة قالت كلامها بالإعلام، بحالتكن ما منعرف شو صاير بيناتكن"، لترد: "مش صحيح، نشر بيانه بالإعلام".



وفي نهاية النقاش، أُقرّ مشروع القانون برفع الأيدي.

مشادة بين الجميّل والصمد



كذلك، حصلت مشادة كلامية حادة بين رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، والنائب جهاد الصمد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.





وفي التفاصيل، وأثناء مناقشة مشروع القانون الذي يسمح للضباط التعليم اللبنانية، قال الجميّل إنَ "رئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد لم يعرف بالقانون".





فردّ الصمد قائلاً: "احترم حالك وتكلم معي بأدب"، فأشار الجميّل إلى أنّ "الصمد ليس من مستواه ولن يردّ عليه".





وتدخل النائب الياس حنكش وقال للصمد: "اربط زندك".





عندها، وصف الصمد رئيس "الكتائب" بـ"الواطي"، فتدخّل رئيس مجلس النواب ، وأُقرّ مشروع القانون برفع الأيدي.

: "شو هالجريمة يعني؟"

وخلال مناقشة تعديل قانون نظام المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية للسماح لرئيس الجامعة بالترشح لولاية ثانية، قال النائب أنطوان حبشي إنّ القانون "على قياس شخص واحد"، فيما اعتبر النائب جورج عقيص أن "لا أحد في القاعة يجهل أنّ هدفه التمديد لرئيس الجامعة الحالي".





وردّ حبشي وعقيص وقال: "شو هالجريمة يعني؟".

فضل الله

وفي كلمة له، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إن "السلطة لم تفِ بضماناتها بل بقي دمنا ينزف".





وأضاف: "في كل لقاءاتنا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لم نسمع منه إلا "تسليم الصواريخ الثقيلة".





وتابع قائلاً: "نحن مع أنّ تتمّ مقاربة سلاح "المقاومة" داخلياً بعد انسحاب العدوّ".