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لبنان

وزيرا الخارجية والداخلية أطلقا من باريس نظام البصمة البيوميترية لجوازات السفر

Lebanon 24
16-07-2026 | 06:46
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وزيرا الخارجية والداخلية أطلقا من باريس نظام البصمة البيوميترية لجوازات السفر
وزيرا الخارجية والداخلية أطلقا من باريس نظام البصمة البيوميترية لجوازات السفر photos 0
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 أطلق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، نظام البصمة البيوميترية لإصدار جوازات السفر اللبنانية، في خلال حفل أقيم في سفارة لبنان لدى فرنسا، حضره سفير لبنان في باريس ربيع الشاعر، إلى جانب عدد من ممثلي السلطات الفرنسية وأبناء الجالية اللبنانية.



الوزير رجي



وأكد الوزير رجي "أن استحداث المراكز المخصصة للبصمات البيوميترية يندرج في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها وزارة الخارجية والمغتربين لتطوير الخدمات القنصلية في جميع السفارات والقنصليات اللبنانية حول العالم، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية والمديرية العامة للأمن العام. واعتبر أن هذه الخطوة ستسهّل على المواطنين اللبنانيين المنتشرين الحصول على جوازات سفرهم البيوميترية من دون الحاجة إلى العودة إلى لبنان لهذه الغاية.



ووعد رجي "أن هذا النظام سيُعمَّم تدريجياً على كل السفارات والقنصليات العامة اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لقرار سابق اتخذته وزارة الخارجية قضى بخفض الرسوم القنصلية كافة، وفي مقدّمتها رسم تجديد جوازات السفر".



وشدد الوزير رجي على "أن هدف وزارة الخارجية والمغتربين هو مساعدة اللبنانيين المنتشرين وتسهيل كل ما يتصل بالخدمات القنصلية المقدَّمة لهم، مؤكداً في ختام كلمته استمرار الوزارة في الوقوف إلى جانب أبناء الجالية اللبنانية في الخارج".



وزير الداخلية



من جهته، أكد وزير الداخلية أنه خلال زيارته في باريس في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٥ تلقى مطلب الجالية اللبنانية بإجراء البصمة البيومترية وخفض رسوم جواز السفر لتخفيف أعباء السفر إلى لبنان لاستكمال الاجراءات". 



وأضاف: "حملت هذا المطلب إلى رئيس الجمهورية الذي قدم الدعم الكامل وبحثت في ذلك ايضا مع وزيري الخارجية والمالية لتعلق الأمر بالشقين المالي والديبلوماسي. وكذلك، طلبت من المدير العام للأمن العام إنجاز الترتيبات اللازمة وصيانة المعدات وتم تذليل عقبة التكاليف من قبل المديرية المذكورة".



وتابع الوزير الحجار : "أطلقنا اليوم البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني، وهذا الأمر ستستكمله وزارة الداخلية والبلديات عبر المديرية العامة للأمن العام، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج والعالم".



وأشار إلى "أن هذه الخطوة ستسهل عملية إصدار جواز السفر للمغتربين اللبنانيين وستنعكس ايجابا وبشكل مباشر على الانتخابات النيابية المقبلة".
 
 
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