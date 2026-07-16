وزيرا الخارجية والداخلية أطلقا من باريس نظام البصمة البيوميترية لجوازات السفر

أطلق والمغتربين يوسف رجي ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، نظام البصمة البيوميترية لإصدار جوازات السفر ، في خلال حفل أقيم في سفارة لدى فرنسا، حضره سفير لبنان في باريس ربيع الشاعر، إلى جانب عدد من ممثلي السلطات وأبناء الجالية اللبنانية.







الوزير رجي







وأكد الوزير رجي "أن استحداث المراكز المخصصة للبصمات البيوميترية يندرج في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها والمغتربين لتطوير الخدمات القنصلية في جميع السفارات والقنصليات اللبنانية حول العالم، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية والمديرية العامة للأمن العام. واعتبر أن هذه الخطوة ستسهّل على المواطنين اللبنانيين المنتشرين الحصول على جوازات سفرهم البيوميترية من دون الحاجة إلى العودة إلى لبنان لهذه الغاية.







ووعد رجي "أن هذا النظام سيُعمَّم تدريجياً على كل السفارات والقنصليات العامة اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لقرار سابق اتخذته وزارة الخارجية قضى بخفض الرسوم القنصلية كافة، وفي مقدّمتها رسم تجديد جوازات السفر".







وشدد الوزير رجي على "أن هدف وزارة الخارجية والمغتربين هو مساعدة اللبنانيين المنتشرين وتسهيل كل ما يتصل بالخدمات القنصلية المقدَّمة لهم، مؤكداً في ختام كلمته استمرار الوزارة في الوقوف إلى جانب أبناء الجالية اللبنانية في الخارج".















، أكد وزير الداخلية أنه خلال زيارته في باريس في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٥ تلقى مطلب الجالية اللبنانية بإجراء البصمة البيومترية وخفض رسوم جواز السفر لتخفيف أعباء السفر إلى لبنان لاستكمال الاجراءات".







وأضاف: "حملت هذا المطلب إلى رئيس الجمهورية الذي قدم الدعم الكامل وبحثت في ذلك ايضا مع وزيري الخارجية والمالية لتعلق الأمر بالشقين المالي والديبلوماسي. وكذلك، طلبت من للأمن العام إنجاز الترتيبات اللازمة وصيانة المعدات وتم تذليل عقبة التكاليف من قبل المديرية المذكورة".







وتابع الوزير الحجار : "أطلقنا اليوم البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني، وهذا الأمر ستستكمله والبلديات عبر للأمن العام، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج والعالم".







وأشار إلى "أن هذه الخطوة ستسهل عملية إصدار جواز السفر للمغتربين اللبنانيين وستنعكس ايجابا وبشكل مباشر على الانتخابات النيابية المقبلة".

الوزير أحمد الحجار من السفارة اللبنانية في فرنسا: أطلقنا اليوم البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني وهذا الأمر ستستكمله وزارة الداخلية والبلديات عبر المديرية العامة للأمن العام وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في السفارات والقنصليات اللبنانية في دول الخليج والعالم. pic.twitter.com/ibRVyz1utv — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) July 16, 2026 Advertisement