بيروت تزيل المخالفات والتعديات في حي اللجا

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نفذت دائرة السير في بلدية بيروت، حملة لإزالة المخالفات والتعديات في منطقة حي اللجا، بناء على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبمؤازرة فوج الحرس وعناصر من شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في البلدية بيروت في بيان، بأن "هذه الحملة تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة بيروت لمعالجة مختلف أشكال التعديات على الأملاك العامة، بما يسهم في إعادة تنظيم الفضاء العام، وتعزيز الانضباط، وتحسين السلامة المرورية، وضمان حق المواطنين في استخدام المرافق العامة، إلى جانب المحافظة على المظهر الحضاري للعاصمة بيروت وترسيخ احترام الأنظمة والقوانين، مع التأكيد أن لا غطاء لأحد في أي تعد على الملك العام".